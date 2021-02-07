Правозащитники сочли слова Висмурадова о пьяных водителях карт-бланшем для силовиков

07 февраля 2021, 15:43

Слова вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова о "дополнительном наказании" тех, кто садится за руль после употребления алкоголя, чеченские силовики будут трактовать на свое усмотрение и использовать как повод для преследования неугодных властям, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля было опубликовано видео, на котором вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов объявил, что человек, задержанный в Чечне в пьяном виде, будет "уничтожен". "Выпившего человека нельзя отпускать. Его надо посадить, выписать ему штраф. Нет никакой пощады тому, кто выпил, мы его уничтожим", - сказал чиновник. Помимо ареста, штрафа и лишения водительских прав, такого человека ждет "дополнительное наказание", заявил Висмурадов.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Слова Висмурадова следует понимать так, что чеченским силовикам "по сути, разрешается делать все, на что хватит фантазии", считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Выражение «дополнительное наказание, которое мы делаем» означает, что [силовая структура] может действовать, как ей захочется. Никаких рамок нет, полная импровизация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Действия силовиков будут зависеть лишь от того, насколько влиятелен остановленный водитель и какую должность он занимает, предположил Кутаев. "Если это «маленький» человек, то у него могут банально отнять машину, а потом не отдать. В случае агрессивного поведения водителя инцидент может закончиться и убийством этого водителя. Ему могут подкинуть наркотики и посадить в тюрьму. В этом плане поведение [силовиков] непредсказуемо. К сожалению, наказать «импровизаторов», представляющих власть, не получится", - сказал он.

При этом Кутаев согласен с Висмурадовым в том, что выпивший водитель – это «потенциальный убийца», и «с этой точки зрения пощады быть не должно». Но наказание должно быть назначено "исключительно в рамках закона", считает он.

Обвинение в пьянстве за рулем может стать новым поводом для преследования неугодных власти, выразил опасение Руслан Кутаев. "Без сомнения. Но опять же – все зависит от положения человека", - сказал он.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Выражения «нет никакой пощады тому, кто выпил, мы его уничтожим» и «дополнительное наказание, которое мы делаем» могут быть интерпретированы как доказательство того, что в Чечне не действуют российские законы, считает член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. "Это [высказывание Висмурадова] в очередной раз доказывает, что Чечня живет даже не по своим законам, а по своему беззаконию. Российские законы в Чечне – не указ. Они не соблюдаются", - сказал Орлов корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитник уверен, что «беззаконие» творится с разрешения Кремля. «Не надо думать, что Чечня является независимой. Кремль сознательно разрешает твориться беззаконию… К слову, обвинение в пьянстве за рулем может стать еще одним способом давления на общественников – равно как и подброска оружия и наркотиков. Ведь можно сфальсифицировать показания приборов, измеряющих алкоголь в крови», - сказал Орлов.

Оппоненты властей Чечни ранее становились обвиняемыми по уголовным делам о хранении наркотиков и были осуждены. Так, Руслан Кутаев в июле 2014 года был приговорен к четырем годам заключения по делу о незаконном хранении наркотиков, он вышел на свободу в декабре 2017 года. 18 марта 2019 по такому же обвинению был осужден на четыре года глава грозненского представительства "Мемориала"* Оюб Титиев. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили. Он был досрочно освобожден 21 июня 2019 года.

Законом не предусматривается одновременное наказание в виде ареста, штрафа и лишения водительских прав, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» координатор движения "Общество синих ведерок", член общественного совета ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов.

"Ситуация делится на две части: если в отношении человека возбуждено административное дело, и если уголовное. Административное правонарушение подразумевает либо штраф и лишение прав, либо арест и лишение прав. Есть и частные случаи: например, если остановлена пьяная беременная женщина, не имеющая [водительских] прав: в таком случае арестовывать нельзя и просто накладывается штраф. Уголовное правонарушение подразумевает наличие судимости и либо штраф, либо обязательные работы, либо тюрьма, если прав у водителя не было. Если они были, то все то же самое плюс лишение прав. Таким образом, получить сразу и штраф, и арест, и лишение прав по закону невозможно", - рассказал Шкуматов корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что руководство оперштабом по снижению аварийности Рамзан Кадыров поручил Абузайду Висмурадову 12 января. "Уверен, что Абузайд Джандарович справится с возложенными задачами и покажет отличный результат", - сказал тогда глава Чечни. На том же заседании оперштаба сам Рамзан Кадыров потребовал привлекать к борьбе с нарушителями ПДД и с владельцами тонированных машин их родственников.

5 февраля Висмурадов предложил духовенству, а также госструктурам и общественным организации подключиться к борьбе с нарушителями правил дорожного движения в Чечне.

Абузайд Висмурадов, друг детства Рамзана Кадырова, занимает должность зампредседателя правительства по силовому блоку с 20 февраля 2020 года, говорится в биографии Висмурадова, размещенной на "Кавказском узле".

При этом чиновники в Чечне и ранее высказывали угрозы водителям за различные нарушения. Так, в августе 2020 года спикер парламента Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают медицинские маски. В ноябре того же года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы.

О еще одной претензии чеченских силовиков к водителям, вызывающей недовольство в республике, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.