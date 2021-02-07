Висмурадов призвал имамов подключиться к борьбе с пьяными водителями

07 февраля 2021, 10:40

Вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов предложил духовенству, а также госструктурам и общественным организации принять участие в борьбе с нарушителями правил дорожного движения в республике, пригрозив последним "жесткими мерами". Пользователи соцсети усомнились в эффективности такой работы.

Как писал "Кавказский узел", вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов 6 февраля пригрозил "уничтожением" местным жителям, которые сядут за руль в нетрезвом состоянии. Они будут арестованы и понесут "дополнительное наказание", заявил Висмурадов. Наказывать нарушителей можно только по закону, указали на это пользователи Instagram, расценив угрозы как "беспредел".

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Висмурадов на заседании оперативного штаба по снижению аварийности на дорогах поручил усилить работу по выявлению нарушений правил дорожного движения, в этом направлении он призвал взаимодействовать с духовенством, общественными организациями и госучреждениями, сообщил 5 февраля "Грозный. Информ".

Особое внимание они призвал обратить на бесконтрольный выпас скота, выявление злостных нарушителей, а также управление автомобилем в нетрезвом состоянии. "К виновникам будут применяться соответствующие жёсткие меры", - говорится в посте на странице za.vismuradov_95 в Instagram.

Пост с призывом подключить к борьбе с ДТП имамов, общественные организации и госструктуры был также опубликован на странице chp.grozny_95 Instagram, насчитывающем 200 тысяч подписчиков. По данным на 10.00 мск сегодня пост набрал 622 отметки "нравится". Однако пользователи усомнились в эффективности такого взаимодействия. "Закон должен быть, но нету толку", - написал пользователь kbev_f.

Пользователей соцсети также возмутило заявление Висмурадова о "дополнительном наказании за вождение" в нетрезвом виде.

"Дополнительное наказание - это нарушение закона России", - прокомментировал пользователь bastian__black видео со словами Висмурадова о жестких мерах к нарушителям, опубликованное 6 февраля в Instagram-паблике "ЧП. Чечня", насчитывающем 205 тысяч подписчиков. По данным на 10.00 мск сегодня видео посмотрели 33 тысячи раз, пользователи оставили под ним 111 комментариев.

"Напишите в директ, что за дополнительное наказание. Интересно", - поинтересовался matievmovlan.

"Кто пил, тот будет пить", - считает madina.moscow.

Напомним, чиновники в Чечне регулярно высказывают угрозы в адрес водителей за разнообразные нарушения. В августе 2020 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают медицинские маски. В ноябре того же года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. А 12 января глава Чечни потребовал привлечь к борьбе с нарушениями правил дорожного движения родственников водителей. Об еще одной распространенной претензии чеченских силовиков к водителям, вызывающей претензии в республике, говорится в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".