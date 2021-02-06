Абузайд Висмурадов озвучивает угрозы в адрес употребляющих алкоголь. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/CK9BbSnqPxE/?igshid=oupflfqqd5x7

06 февраля 2021, 21:40

Пользователи соцсети раскритиковали угрозы Висмурадова употребляющим алкоголь

Если житель Чечни попадется силовикам пьяным, он будет арестован и понесет "дополнительное наказание", пригрозил вице-премьер республики Абузайд Висмурадов. Наказывать нарушителей можно только по закону, указали на это пользователи Instagram, расценив угрозы как "беспредел".

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2020 года ОВД Урус-Мартановского района распространило видеозапись профилактической беседы с задержанными и их раскаянием за употребление наркотиков и вождение в пьяном виде. Родителей задержанных молодых людей предупредили об ответственности за их проступки. Аналогичная профилактическая беседа прошла в Гудермесе.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Человек, задержанный в Чечне в пьяном виде, будет "уничтожен", заявил вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов. "Выпившего человека нельзя отпускать. Его надо посадить, выписать ему штраф. Нет никакой пощады тому, кто выпил, мы его уничтожим", - говорит Висмурадов на видео, переведенном с чеченского языка "Кавказским узлом".

Говоря это, Висмурадов сидит за накрытым столом, пьет из позолоченного бокала. Силовик, сидящий рядом с ним, говорит, что если кто-то будет "пойман" в пьяном виде, то "у него будет арест, штраф, лишение [водительских] прав". Висмурадов уточняет, что такому человеку грозит не только это. "Дополнительное наказание, которое мы делаем. А какое у нас наказание, мы знаем же?" - произносит вице-премьер на видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике "ЧП. Чечня".

Чиновники в Чечне регулярно высказывают угрозы в адрес водителей за разнообразные нарушения. В августе 2020 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают медицинские маски. В ноябре того же года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. А 12 января глава Чечни потребовал привлечь к борьбе с нарушениями правил дорожного движения родственников водителей. Об еще одной распространенной претензии чеченских силовиков к водителям, вызывающей претензии в республике, говорится в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Всего за четыре часа, к 21.40 мск 6 февраля, публикация собрала 25,2 тысячи просмотров, 1687 "лайков" и 122 комментария. У паблика "ЧП. Чечня" 205 тысяч подписчиков.

Авторы комментариев указали, что Висмурадов говорит о наказаниях, не предусмотренных законом. "Дополнительно вы не имеете права наказать. Закон только один", - написал dusha__69__. "Наказание нужно по закону делать, а не какое-то там дополнительное", - высказался dinislam___002. "Беспредел", - прокомментировал слова Висмурадова baysangur_0195. "Тогда <зачем> мне органы МВД и вся законодательная система РФ, если можно самосуд устраивать?" - задал риторический вопрос apti_inziev. "То, что он говорит про дополнительные наказания, это говорит то, что для него нет никаких законов", - резюмировал amir_aushev06.

Уроженец Чечни anzor_c219 отметил, что отношение властей региона к законам отпугивает его от возвращения туда. "Все меньше и меньше охота приехать на родину и жить там. Вроде всегда говорят о законах РФ, а тут еще и дополнительные наказания какие-то", - написал он. 

Один из комментаторов поддержал Висмурадова, напомнив о запретительных нормах в исламе ("хараме"). "Нечего пить. Водка - харам. Правильно", - заявил iles7074shahkiriev. "А дополнительные наказания - это не харам, что ли?" - возразил ему idigovb.

Примечание:

"Юристы оценили последствия указания Кадырова изымать машины нарушителей карантина", "Чеченские автовладельцы пожаловались на произвол полиции", "Пятничные намазы прошли в Чечне под контролем силовиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 февраля 2021, 03:11

  • Участники схода в Махачкале перешли к городскому моргу

    Несколько сотен родственников и знакомых убитого Абакара Капланова перешли от здания Советского РОВД в Махачкале к моргу. Они планируют перевезти тело Капланова в Новокули, где силовики оцепили дом, принадлежащий семье подозреваемых.

07 февраля 2021, 02:28

07 февраля 2021, 01:38

07 февраля 2021, 00:39

07 февраля 2021, 00:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи