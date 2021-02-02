Беседа полицейских Урус-Мартановского района с водителями, нарушившими правила дорожного движения.. Автомобили Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/CKwab8EF_ut/

02 февраля 2021, 10:56

Силовики в Чечне отчитали нарушителей правил дорожного движения

Правоохранители опубликовали в Instagram ролик с кадрами беседы полицейских Урус-Мартановского района с водителями, нарушившими правила дорожного движения. Пользователи соцсети упрекнули силовиков в нарушении масочного режима.

Как сообщал "Кавказский узел", чиновники в Чечне регулярно высказывают угрозы в адрес водителей за разнообразные нарушения. Так, в августе 2020 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают медицинские маски. В ноябре того же года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. А 12 января глава Чечни потребовал привлечь к борьбе с нарушениями правил дорожного движения родственников водителей.

Особое внимание в Чечне уделяется борьбе с тонировкой машин. Племянник главы Чечни Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил региональное управление ГИБДД, в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения. Чеченские силовики регулярно проводят рейды, во время которых водителям приходится снимать тонировочную пленку даже с задних стекол машин. О том, что именно в действиях силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

На странице отдела МВД России по Урус-Мартановскому району Чечни 1 февраля был опубликован видеоролик, кадры которого вначале демонстрируют машины на автостоянке. Затем показаны трое полицейских, которые ведут беседу с мужчинами, их около десятка. При этом в видео отсутствует озвучка разговора, а вместо него играет энергичная музыка.

Действие происходит на той же самой автостоянке, которая была показана в начале ролика. Судя по активной жестикуляции силовиков, они проводят разъяснительную беседу. На мужчинах, которые стоят напротив них в ряд, надеты медицинские маски. Часть их них стоит опустив головы с закинутыми за спину руками. При этом на силовиках медицинские маски отсутствуют.

Из описания к ролику следует, что сотрудники отдела МВД России по Урус-Мартановскому району 1 февраля провели встречу с нарушителями правил дорожного движения. "Обращаясь к присутствующим было отмечено, что основной причиной ДТП с тяжкими последствиями, является низкая культура водителей ТС и игнорирование требований правил дорожного движения", – сказано в публикации.

Пользователи соцсети назвали предвзятой выборку нарушителей ПДД

Это же видео с тем же самым описанием было 1 февраля размещено и в Instagram-паблике chp.chechenya, на который подписаны около 206 тысяч пользователей. К 10.55 мск 2 февраля публикация набрала около 41 тысячи просмотров и 121 комментарий. Часть их авторов раскритиковала полицейских за отсутствие масок. "Маски оденьте, [полицейские]", – написал adam_yasaev1103.

"А что сами маски не носят? Вроде закон и предписания для всех один", – отметил пользователь without.compromise.

Другая часть пользователей усомнилась в том, что на видео показаны именно нарушители.

"Это эти старики скорость превышают и маневрируют? Не тех ловите!" – написал пользователь snaiperha___95.

"Стоят все пожилые, в годах, походу тоже ралли устроили", – предположил пользователь michail_6699.

Другая часть комментаторов обратила внимание, что на автостоянке присутствуют преимущественно машины не премиального класса.

"Все нарушители на советских машинах", – написал пользователь iman_cosmetiks.

"Иномарки в Чечне не нарушают", – сыронизировал пользователь dubai_chich.

Некоторые другие пользователи пожаловались на чрезмерно жесткие действия полицейских. "Вот кто придумал за отсутствие страховки отбирать машину? Кто это придумал? Я это пишу потому что у самого вчера отобрали", – написал пользователь arsaev_17.

Другие комментаторы одобрили профилактическую беседу с нарушителями.

"У нас в селе вообще летят под 80-90 км/час. В селе! Хорошо, что хоть часто не сбивают людей, в последний раз два года назад сбили ребенка, хорошо что живой остался", – заявил пользователь 21_terekbaev_95_nasir.

Напомним, что ранее адвокат Евгений Черноусов пояснил, что проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя. "Беседа может проводиться также в групповом формате. Это решает представитель правоохранительных органов, который проводит беседу. Также он может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа, или граждан, если это групповой формат", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Чеченские силовики публично отчитали водителя за нарушение двухлетней давности", "Кадыров продемонстрировал идейную терпимость к насилию над женщинами", "Кадыровцы стали исключением из кампании против тонировки".

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