Кадыров потребовал привлечь родственников водителей к борьбе с нарушениями ПДД

12 января 2021, 11:50

Проблема аварийности на дорогах Чечни актуальна из-за грубых нарушений правил дорожного движения и роста числа тонированных машин, заявил Рамзан Кадыров. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей.

Как писал "Кавказский узел", чеченские чиновники регулярно высказывают угрозы в адрес водителей за разнообразные нарушения. Так, в августе 2020 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают защитные маски. В ноябре того же года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы.

Особое внимание в Чечне уделяется борьбе с тонировкой машин. Племянник главы Чечни Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил региональное управление ГИБДД, в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения. Чеченские силовики регулярно проводят рейды, во время которых водителям приходится снимать тонировочную пленку даже с задних стекол машин. О том, что именно в действиях силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Требование привлекать родственников к борьбе с нарушителями ПДД и с владельцами тонированных машин Рамзан Кадыров озвучил на заседании оперативного штаба по снижению аварийности на дорогах.

По его словам, по сравнению с 2019 годом количество ДТП в регионе снизилось на 9,4%, число погибших - на 19,2%, а число пострадавших - на 15,8%, однако "проблема аварийности остается актуальной". Так, из около 900 тысяч нарушений более 4000 связаны с выездом на запрещающий сигнал светофора, а более 2000 - с выездом на встречную полосу. Кроме того, растет количество тонированных машин, отметил Кадыров.

"Все эти факторы ведут к росту аварийности и поэтому с ними надо жестко бороться. Для достижения этой цели необходимо задействовать не только личный состав правоохранительных органов, но также общественность и институт семьи. Наша задача – полностью искоренить факты систематических нарушений со стороны водителей. В этом вопросе никому не будет послаблений", - привело сегодня ночью его слова ИА "Чечня сегодня".

Рамзан Кадыров добавил, что решил поручить руководство оперштабом по снижению аварийности заместителю председателя правительства по силовому блоку Абузайду Висмурадову. "Уверен, что Абузайд Джандарович справится с возложенными задачами и покажет отличный результат", - процитировало сегодня ночью главу республики ИА "Грозный-информ".

Абузайд Висмурадов, друг детства Рамзана Кадырова, занимает должность зампредседателя правительства по силовому блоку с 20 февраля 2020 года, говорится в биографии Висмурадова, размещенной на "Кавказском узле".

Напомним, что в Чечне практикуется публичное порицание нарушителей правил дорожного движения. Так, в ноябре 2020 года силовики распространили видеозапись, на которой правоохранители и богословы отчитывают местных жителей, нарушивших ПДД.

Родственникам нарушителей также приходится публично оправдываться за их действия. В частности, 28 октября 2020 года ОВД Урус-Мартановского района распространило видеозапись профилактической беседы с раскаянием задержанных за употребление наркотиков и вождение в пьяном виде. Родителей задержанных молодых людей предупредили об ответственности за их проступки. Аналогичная профилактическая беседа прошла и в Гудермесе.

11 июля 2020 года в чеченском Instagram-паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанных за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Однако пользователи Instagram сочли унижением отцов сами эти извинения.

Чеченские адаты предполагают возможность публичного порицания, но оставляют право на их выполнение за родственниками провинившихся, тогда как власть инициативно взяла эту функцию на себя, пояснили кавказоведы Сергей Арутюнов и Руслан Кутаев. "Чеченец может сказать: эй, что ты меня учишь, у меня есть отец (или дядя). Сейчас эту функцию взяла на себя власть, но поведение представителей власти часто не соответствует тем требованиям, об исполнении которых они пекутся", - сказал, в частности, Руслан Кутаев.

Само по себе проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, сказал ранее адвокат Евгений Черноусов. "Беседа может проводиться также в групповом формате. Это решает представитель правоохранительных органов, который проводит беседу. Также он может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа, или граждан, если это групповой формат. Если они дали свое согласие на видеозапись, тогда нарушений нет. Другое дело, если все это сделано против их желания", - сообщил он "Кавказскому узлу".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".