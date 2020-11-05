Скриншот кадра видео в паблике chp.chechenya в Instagram. https://www.instagram.com/p/CHNcqoVi_ql/

05 ноября 2020, 22:21

Чеченские силовики отчитали нарушителей правил дорожного движения

Правоохранители распространили видеозапись профилактической беседы сотрудников Госавтоинспекции Чечни и представителя Духовного управления мусульман республики с местными жителями, которые нарушили правила дорожного движения.

Как сообщал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. Так, 22 сентября начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде. 3 октября появилось видео еще одной такой беседы в том же ОВД. 28 октября ОВД Урус-Мартановского района распространило видеозапись профилактической беседы с раскаянием задержанных за употребление наркотиков и вождение в пьяном виде. Родителей задержанных молодых людей предупредили об ответственности за их проступки. Аналогичная профилактическая беседа прошла в Гудермесе.

Пользователи Instagram раскритиковали практику публичного порицания и приглашения родственников нарушителей для записи воспитательных бесед. Чеченские адаты предполагают возможность публичного порицания, но оставляют право на их выполнение за родственниками провинившихся, тогда как власть инициативно взяла эту функцию на себя, указали заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"На территории специализированной роты ДПС ГИБДД прошла встреча руководства ведомства с нарушителями правил дорожного движения, выявленными при проведении рейдовых мероприятий", - говорится сегодня в сообщении в паблике chp.chechenya в Instagram, насчитывающем 153 тысячи подписчиков. В нем сообщается, что руководством Госавтоинспекции Чечни проведены профилактические беседы с нарушителями, "доведена информация об основных нарушениях ПДД, влекущих к тяжким последствиям на дорогах".

В сообщении также указано, что к собравшимся обратился представитель Духовного управления мусульман республики. Он сказал, что нарушители подвергают опасности "не только свою жизнь и здоровье, но других участников дорожного движения, что полностью запрещено нашей религией".

На видео, которым сопровождается публикация, перед двумя силовиками на плацу стоят несколько десятков человек, головы некоторых из них опущены. На правоохранителях и тех, кого отчитывают, надеты маски. Силовики обращаются к собравшимся, эмоционально жестикулируя. Речь правоохранителей заглушает звучащая фоном громкая музыка. В следующем кадре перед молодыми людьми выступает мужчина в гражданской одежде и тюбетейке.

К 20.55 мск сегодня эта публикация собрала 11,9 тысячи просмотров и 10 комментариев. О том, подверглись ли задержанные наказанию в соответствии с административными или уголовными статьями, не сообщается. На странице МВД Чечни в Instagram это видео не опубликовано по состоянию на 22.00 мск.

Авторы комментариев осудили нарушителей, однако сочли публичное порицание излишним.

"Лихачей много на дорогах", - написал afgan77.lema.

"Бред. Оштрафовали, наказали, че [...] отчитывать?" - возмутился 2482dmitrii.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Суд отменил приговор пенсионеру МВД по делу об убийстве жительницы Дагестана", "Акции феминисток привлекли внимание к проблеме домашнего насилия на Кавказе", "Чемпион мира осужден во Владикавказе на шесть лет колонии за избиение жены".

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