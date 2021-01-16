Беженцы в Степанакерте. Фото пресс-службы МО России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12329168@egNews

16 января 2021, 06:35

Почти 200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт еще 197 беженцев. Всего в свои дома после окончания боев в Нагорном Карабахе вернулся 49 461 житель, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", к 13 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 264 человек, в том числе 210 – за последние сутки.

Российские военные учитывают не всех беженцев, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах группу из 197 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года по 15 января 2021 года общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило 49 461, сообщило сегодня Минобороны России.

Напомним, в полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осенней эскалации карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

На "Кавказском узле" размещена карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Представители власти в Армении оспорили передачу Азербайджану 30 гектаров земли", "Более 130 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе".

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