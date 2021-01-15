210 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

15 января 2021, 08:19

Миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах еще 210 беженцев. Всего в свои дома вернулись 49 624 жителя, сообщило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", к 13 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 054 человек, в том числе 214 - за последние сутки.

Российские военные учитывают не всех беженцев, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах группу из 210 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года по 14 января 2021 года общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило 49 624 человека, сообщило сегодня Минобороны России.

Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осенней эскалации карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

На "Кавказском узле" размещена карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".