Беженцы из Карабаха. Фото пресс-службы Минобороны России. http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12333972@egNews

15 января 2021, 08:19

210 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

Миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах еще 210 беженцев. Всего в свои дома вернулись 49 624 жителя, сообщило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", к 13 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 054 человек, в том числе 214 - за последние сутки.

Российские военные учитывают не всех беженцев, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах группу из 210 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года по 14 января 2021 года общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило 49 624 человека, сообщило сегодня Минобороны России.

Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осенней эскалации карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

На "Кавказском узле" размещена карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Представители власти в Армении оспорили передачу Азербайджану 30 гектаров земли", "Более 130 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе".

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15 января 2021, 11:34

15 января 2021, 10:31

  • 1 Армянские политологи поспорили о последствиях встречи Путина, Алиева и Пашиняна

    Москва не сможет продолжительное время выступать одновременно за независимость Нагорного Карабаха и за его принадлежность Азербайджану. Хотя стороны заключили соглашение о перемирии, карабахский конфликт не урегулирован, из-за чего Минская группа ОБСЕ, вероятно, в ближайшее время инициирует обсуждение статуса непризнанной республики, предположили политологи.

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