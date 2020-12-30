Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе

30 декабря 2020, 23:53

Инфраструктура в Нагорном Карабахе частично восстановлена, в наиболее пострадавших от военных действий районах сохраняются проблемы с электроснабжением и связью. Масштабные восстановительные работы в непризнанной республике запланированы на 2021 год, заявили главы районов.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря в Степанакерт из Еревана в сопровождении российских миротворцев вернулись 317 беженцев. Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей превысило 46 тысяч.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле".

Почти вся инфраструктура в Нагорном Карабахе восстановлена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха Армен Товмасян.

В Мартунинском районе остаются проблемы с электроснабжением, сказал он. «Для Мартунинского района должна быть проведена новая линия электроснабжения, потому что в ходе военных действий основные линии электропередачи были повреждены. По нашим подсчетам, новая линия будут сдана в эксплуатацию до мая месяца 2021 года. На данный момент, район получает электричество путем работы электрогенераторов мощностью 100 киловатт и воздушной линии в 10 киловатт. Но полностью район не обеспечен электроэнергией, то есть электричество общины района получают несколько часов в сутки, а в какие часы, решают власти каждой общины», - рассказал Товмасян.

Только шесть из 36 гидроэлектростанций осталось в Нагорном Карабахе после подписания мирного соглашения, их мощности недостаточно для обеспечения электричеством всего населения, заявили в Минэкономики Нагорного Карабаха. Особо сложной в начале декабря была названа ситуация в Мартунинском районе.

Он также сказал, что начались работы по установлению новых вышек для обеспечения жителей Нагорного Карабаха бесперебойной сотовой и интернет-связью.

«Проблемы с интернет-связью наблюдаются в северных частях республики – там поврежден кабель. Работы по его восстановлению уже идут. Есть проблемы в селах Шушинского района – Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох. (Для их обеспечения интернет-связью) сейчас идет установка новой вышки, так как старая находится под контролем азербайджанских сил», - рассказал Товмасян.

Жители Нагорного Карабаха жаловались на нестабильную сотовую связь и проблемы с интернетом. Проблему можно решить при посредничестве российских миротворцев и международных структур, указал руководитель "Азербайджанского интернет-форума" Осман Гюндюз. Интернет-связь в Нагорном Карабахе будет восстановлена после ремонта линии, проложенной через Лачинский коридор, указал, в свою очередь, армянский эксперт в области телекоммуникаций Самвел Маилян. Компания Azercell Telecom анонсировала установку вышек 4G на всех территориях, перешедших под контроль Баку. Замена поврежденных участков оптико-волоконного кабеля на участке Степанакерт - Лисагор ведется одновременно c разминированием территории и завершится через несколько дней, заявили 1 декабря карабахские власти. Армянские эксперты исключили возникновение проблем при восстановлении сотовой связи и интернета.

Приграничные села, где повреждены линии электропередачи, получили электрогенераторы, они позволят временно решить проблемы с электричеством до полного восстановления электроснабжения, сказал он. Чиновник отметил, что горючее для генераторов предоставляет правительство.

Газоснабжение, водоснабжение и сотовая связь в Нагорном Карабахе восстановлены, сказал он. "С начала нового года (2021 года) начнем масштабные работы по укреплению инфраструктуры. По плану, эти работы должны завершиться до мая (2021 года)", - заявил Товмасян.

Министерство территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха также занимается вопросом расселения семей беженцев. По данным ведомства, в результате войны без крова в Нагорном Карабахе остались более 40 тысяч человек, вернулись домой порядка 20 500 человек. Ведомство обеспечило временным жильем более четырех тысяч человек. Также министерство выдает помощь в виде домашней утвари и бытовых предметов, контролирует выдачу соцвыплат в 300 тысяч драмов (более 600 долларов) каждому члену семьи, потерявшему жилье, и компенсаций за оплату съемной квартиры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства.

23 ноября власти Армении начали прием заявлений от беженцев на финансовую помощь, им обещано по 68 тысяч драмов (около 130 долларов по курсу на 17 декабря) каждому и по 15 тысяч драмов (30 долларов) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении. На единовременную помощь возможно прожить лишь пару месяцев, чиновникам следует продлить выплаты и заняться созданием рабочих мест, заявили 24 декабря опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Он пояснил, что часть суммы за съемное жилье выплачивает государство. За однокомнатную правительство выплачивает компенсацию в размере 40 тысяч драмов (около 75 долларов), за двухкомнатную – 50 тысяч драмов (около 95 долларов), за трехкомнатную – 60 тысяч драмов (около 115 долларов), за четырехкомнатную – 70 тысяч драмов (около 134 доллара), а за пять и более комнат – 80 тысяч драмов (около 153 доллара).

Кроме того, если беженцы из оккупированных общин проживают у родственников или знакомых, то государство выдает семье, приютившей у себя беженцев, финансовую поддержку в размере 45 тысяч драмов (около 86 долларов), сообщили в министерстве.

До войны в Нагорном Карабахе было 228 общин с населением 149 тысяч человек, территория непризнанной республики составляла 12 тысяч квадратных километров. По данным министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха, после войны у непризнанной республики осталась 121 община, а по поводу территорий сотрудник ведомства не смог предоставить точные цифры.

Сотрудник пресс-службы полиции Нагорного Карабаха рассказал, что полицейские продолжают следить за правопорядком в непризнанной республике круглосуточно в более усиленном режиме. Сотрудник госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал, что порядка 500 спасателей заняты в работах по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, поисках тел на территориях, где проходили боевые действия, в тушении пожаров, выезжают на вызовы граждан, участвуют в очищении развалов зданий.

30 декабря сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщил, что тела еще 22 военнослужащих нашли и вывезли карабахские спасатели с мест боев. Всего с начала поисковых работ спасатели обнаружили 1133 тела, в том числе мирных жителей.

В Мартунинском районе остаются проблемы со связью и электроснабжением

Заместитель главы администрации Мартунинского района Нагорного Карабаха Вадим Даниелян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что до войны в районе было 35 общин с населением 24 341 человек. «Под контроль Азербайджана перешли общины Шехер, Дживани, Неркин Чартар, Вазгенашен, Саргсашен, Зардарашен и часть общины Тагавард. Эти общины покинули 418 семей, или 1830 человек. Часть из них еще находится в Армении, а более 300 семей живут в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) - в городах Мартуни и Степанакерте, где нашли временное жилье», - сказал замглавы района.

Даниелян добавил, что при бомбежках в районе пострадало более 80 процентов жилого фонда, а также здания административного и общественного значения.

Он рассказал, что после прекращения боевых действий в район вернулись почти 17 тысяч человек. По словам Даниеляна, в Мартунинском районе бесперебойно работает вся инфраструктура, кроме электроснабжения и интернет-связи. «Последние два дня (28 и 29 декабря) в районе начало налаживаться электроснабжение. Если раньше население получало электричество всего несколько часов, то теперь все общины района обеспечены светом более 12 часов в сутки. Проблема с интернетом решается», - отметил он. Даниелян рассказал, что в Мартунинском районе работают все медучреждения, учебные заведения, торговые точки, почта и банки, транспорт и крупный коньячный завод.

В ходе ракетного обстрела 850 из 950 жилых домов в Мартуни были повреждены, также разрушены 10 зданий административного значения, девять многоквартирных домов, два здания школ, два детских сада, а также дом культуры и инфраструктура районного центра, рассказал мэр Мартуни Эдик Аванесян.

По его словам, школы и детские сады частично восстановлены и начали работать, идет восстановление 68 домов и зданий, в планах - заняться реконструкцией еще 180. «В строительных работах задействованы 10 строительных компаний и организаций из Армении и Арцаха», - сказал мэр Мартуни.

Сотрудник компании ЗАО «Арцахэнерго» сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 30, 31 декабря 2020 года, а также с 1 по 8 января 2021 года в Мартуни будет обеспечено круглосуточное электроснабжение.

Жители Шушинского района опасаются возвращаться домой

Администрация Шушинского и Гадрутского районов сейчас находится в Степанакерте, в здании министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла".

Шушинский район с центром Шуши частично перешел под контроль Азербайджана, Гадрутский район – полностью. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Руководитель администрации Шушинского района Григорий Ованнисян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что до войны в районе было семь общин, где проживало до 5700 человек, из них в самом городе Шуши - 4500. Из Армении в Нагорный Карабах после войны вернулись более 55 процентов жителей Шушинского района, сказал он. «Сегодня Шушинский район состоит из четырех общин - Мец Шен, Хин Шен, Лисагор и Ехцаох. В Хин Шене остались 55 человек из ранее проживавших 190, в Ехцаохе – 50 из 118 жителей, в Лисагоре -15 из 107 человек, в Мец Шен – три из 120», - сказал глава района.

«Основная причина того, что жители не возвращаются в свои села, это разрушенный жилой фонд и проблемы с безопасностью. Например, азербайджанские военные находятся на высоте в 100-150 метрах от Хин Шен, и это вызывает опасения у населения. А Мец Шен с южной стороны не охраняется, поэтому сейчас думаем об установлении полицейского поста на этом месте, чтоб население решило вернуться. В Лисагоре полностью разрушен жилищный фонд. В Ехцаохе все эти проблемы относительно решены, там есть армянские посты», - рассказал Ованнисян.

13 декабря азербайджанские военные взяли под контроль единственную дорогу, связывающую село Хин Шен в Шушинском районе Нагорного Карабаха с трассой Бердзор (Лачин) - Шуши. Жители Хин Шена были заблокированы в селе, а население соседней общины Мец Шен покинуло свои дома. 15 декабря после переговоров с азербайджанской стороной была достигнута договоренность об открытии дороги для гуманитарных целей. 16 декабря стало известно, что села Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха были разблокированы по итогам переговоров российских миротворцев с азербайджанской стороной. Ведутся переговоры по выводу азербайджанских военных из села Ехцаох.

Глава Шушинского района рассказал, что в этих селах есть электричество, газ, водоснабжение, работают торговые точки, дороги открыты для передвижения, сотовая связь восстановлена везде, кроме села Хин Шен – там она работает с сильными перебоями, но эта проблема уже решается. Во всех селах работают медпункты с медсестрами и есть карета скорой помощи, отметил он.

Ованнисян рассказал, что российский миротворческий контингент следит за тем, чтоб не было нарушения перемирия, перестрелок зафиксировано не было.

Жители Шушинского района, лишившиеся своих общин и домов, временно живут в съемных квартирах в Степанакерте и в районах, а также у родственников, в гостиницах и пансионатах, сказал он. По словам Ованнисяна, на данный момент принимаются заявления о предоставлении домашней утвари. «Нами принято более 1400 заявлений. Выдаем телевизоры, холодильники, мебель для столовой и зала, кровати и спальные принадлежности, электрообогреватели или, по желанию человека, печь и дрова. Также жители Шушинского района получили единовременную финансовую помощь по программе 68+15 тысяч драмов, начали уже получать финансовую помощь в размере 300 тысяч драмов. С января все безработные начнут получать в течение шести месяцев по 68 тысяч драмов, также компенсацию за коммунальные услуги – 12 тысяч 500 драмов (около 24 долларов) за электроэнергию, и 25 тысяч за газ (около 48 долларов)», - перечислил Ованнисян.

Мэр Гадрута Ваан Савадян отметил, что в городе проживало 4252 человек, или 938 семей, а в целом в Гадрутском районе проживало до 14 760 человек в 30 общинах. Из них в Нагорный Карабах вернулись лишь чуть более 10 процентов, остальные продолжают жить в Армении, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Вернулись те, у кого есть родные в Степанакерте или те, кому удалось найти съемное жилье в столице или в других общинах, или те, у кого есть работа. В целом горожане считают, что если возвращаться, то только в свои дома в Гадруте. А если без родного дома жить, можно и в Армении», - заметил Савадян.

Он сказал, что жителей Гадрутского района распределили по съемным квартирам, гостиницам, а тем, кто хочет заняться земледелием и скотоводством, предлагают жилье в районных общинах, где есть свободный жилой фонд. «Правительство обещало посодействовать и предоставить земли или скот», - отметил Савадян.

По его словам, жители Гадрутского района пользуются всеми социальными программами, предусмотренными для семей, потерявших свои дома и общины.

В Мартакерт вернулось порядка 80 процентов жителей

Аскеранский район, в отличие от других, во время войны пострадал не сильно. Здесь во всех общинах налажена инфраструктура, работают учебные заведения, медучреждения, торговые точки и транспорт, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации района.

"7 декабря власти Аскеранского района Нагорного Карабаха заявили, что инфраструктура в районе восстановлена после осеннего обострения конфликта. Однако жилищные проблемы тех, кто потерял жилье в ходе конфликта, не решены. Около 2600 жителей района остались без крова и лишились имущества.

«Во время войны город Мартакерт сильно пострадал. В результате ракетного и авиа- обстрелов повреждено 70-80 процентов жилого фонда Мартакертского района. Больше всего пострадали крыши и окна жилых зданий и частных владений. Ведутся работы по восстановлению поврежденного жилого фонда», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава района Айк Бахшиян.



Он сообщил, что Мартакертский район состоял из 43 общин, где проживал 19 351 человек, из них 4 600 - в городе Мартакерт, а после войны в районе осталось 37 общин. «Во время боевых действий и послевоенных договоренностей были потеряны семь общин – Талиш, Матагиз, Нор Айкаджур, Нор Сейсулан, Нор Марага, Нор Кармираван и Нор Айгестан. Из этих сел были депортированы порядка 500 семей. Оставшиеся без домов семьи временно разместились в свободных домах в общинах района, в других районах республики. Власти района планируют в новом году начать увеличивать жилой фонд района – строить новые дома или же покупать жилье», - сказал Бахшиян.

По его словам, в Мартакерт вернулось 70-80 процентов населения, в села - почти 100 процентов жителей, все они пользуются государственными соцпрограммами. «Открылись и работают все образовательные учреждения, больницы, поликлиники, аптеки, магазины, налажена транспортная связь со столицей, пекарни и почта. Налажена электрификация и газификация, сотовая связь. Остается нерешенным проблема с интернет-связью – слабый интернет есть только в городе Мартакерт, а в селах района его вообще нет. Однако с первых дней января (2021 года) работы по устранению этой проблемы будут начаты», - отметил Бахшиян.

Глава администрации Кашатагского района Мушег Аствацатрян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что до войны в районе было 54 общины, или 108 населенных пунктов, с населением 10 489 человек, а в районном центре Бердзор проживало 2200 человек. Население в основном занималось сельским хозяйством и скотоводством, отметил он.

После сдачи района под контролем Арцаха остались город Бердзор и села Ахавно, Неркин Сусн, Карга и Аханус, они входят в Лачинский коридор, сказал глава района.

Сколько на данный момент там проживает людей, сказать сложно, так как они приезжают, чтоб узнать в каком состоянии их дома и хозяйство, а потом уезжают, рассказал Аствацатрян. Он отметил, что жители района в основном уехали в Армению. Они пользуются всеми социальными программами для семей, потерявших жилье в результате войны, сказал Аствацатрян.

«Так как линия электроснабжения из Армении в Нагорный Карабах проходит через этот коридор, то эти населенные пункты обеспечены электричеством. Другая инфраструктура там не работает. Государственные учреждения работают частично. В Бердзоре функционирует одна торговая точка», - отметил Аствацатрян.

Он добавил, что жители района хотят вернуться в свои дома, но пока не уверены в своей безопасности. Российский миротворческий контингент следит за режимом перемирия, но для жителей этого недостаточно, считает глава района.

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