Жители сел в Лачинском коридоре озвучили подробности трех суток блокады

17 декабря 2020, 03:40

Села Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха разблокированы по итогам переговоров российских миротворцев с азербайджанской стороной. Ведутся переговоры по выводу азербайджанских военных из села Ехцаох.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря азербайджанские военные взяли под контроль единственную дорогу, связывающую село Хин Шен в Шушинском районе Нагорного Карабаха с трассой Бердзор (Лачин) - Шуши. Жители Хин Шена были заблокированы в селе, а население соседней общины Мец Шен покинуло свои дома. 15 декабря после переговоров с азербайджанской стороной была достигнута договоренность об открытии дороги для гуманитарных целей.

«Российским миротворцам удалось достигнуть соглашения об отводе азербайджанских сил от сел Хин Шен и Мец Шен. Но в окрестностях Хин Шена, в почти километре от села, еще остаются несколько азербайджанских вооруженных групп по 15 человек. Продолжаются переговоры, чтоб эти группы тоже отошли на свои прежние позиции», - сообщил исполняющий обязанности главы Шушинского района Тигран Цатрян «Кавказскому узлу» вечером 16 ноября.

Он добавил, что блокпосты российских миротворцев обеспечивают безопасное передвижение на дорогах и жителей. «Продовольствие завезено, электричеством обеспечены. Идут работы по восстановлению бесперебойной сотовой связи», - отчитался и. о. главы района.

Лачинский район, за исключением соединяющего Армению и Нагорный Карабах коридора, перешел под контроль Азербайджана 1 декабря. Азербайджан настаивает на изменении маршрута коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином. Местные жители не чувствуют себя в безопасности, указано в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Цатрян также рассказал, что 15 декабря, азербайджанская сторона заявила претензии на село Ехцаох и потребовала, чтоб все его жители, а также армянские военные покинули населенный пункт. Однако вмешательство российских миротворцев предотвратило конфликт.

По данным Цатряна, село Ехцаох оставалось под контролем Армии обороны Нагорного Карабаха на момент подписания трехстороннего соглашения. «Люди не покинули свои дома. В селе проживают более 50 человек, среди них женщины и дети. Российские миротворцы ведут переговоры. Думаю, результаты будут 17 ноября. Пока гарантом безопасности остается Армия обороны Нагорного Карабаха, а российские миротворцы следят, чтоб не было инцидентов», - объяснил Цатрян.

Жители сел Хин Шен и Мец Шен больше не находятся в блокаде, сказал глава Мец Шена Давид Давидян. «Дорога открыта, свободное передвижение людей обеспечивается», - сказал Давидян «Кавказскому узлу». Он добавил, что российский миротворческий контингент находится в Хин Шене, а дорога между двумя селами и трассой Бердзор - Шуши. трассой также контролируется миротворцами.

«Жители Хин Шена не покинули село, и даже две семьи вернулись туда сегодня. Жители моего села Мец Шен пока не вернулись. Они ждут твердых гарантий безопасности», - сказал Давидян. Он отметил, что в селах есть электричество, вода, проблем с продовольствием больше нет, однако в Хин Шене сотовая связь нестабильная.

Учитель истории школы села Мец Шен Самвел Тавадян выразил мнение, что причиной действий азербайджанской стороны является «стремление занять стратегически важные высоты».

Ангин Саргсян рассказала, что ее семья обосновалась в Хин Шене после того, как из-за возобновления боевых действий в 2016 году покинула село Талиш в Мартакертском районе. «Трое суток мы находились в окружении, но я была не готова еще раз покинуть свой дом. Здесь мы все начали с нуля, за четыре года создали дом и хозяйство», - призналась женщина. Саргсян рассказала, что «село больше не в окружении, азербайджанцы отошли на свои позиции, обыденная жизнь продолжается».

На дороге, ведущей из села Мец Шен в Хин Шен, азербайджанские военные поставили опорный пункт и перекрыли проезд, перед этим укрепившись на окружающих высотах. «Перерезав дорогу, они находились слева и справа от села. Сейчас они не ушли, но, по словам миротворцев, уйдут. Если они останутся, не будет смысла больше здесь оставаться. Они хотят психологически повлиять, высота в их руках», - цитировались 16 декабря слова жителя села Хин Шен Виталия Мирзояна на сайте «Радио Азатутюн».

В эфире той же радиостанции премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что в Лачинском коридоре армянских и азербайджанских войск не будет, останутся только российские миротворцы. «Очевидно, это находится в зоне ответственности миротворцев, и люди должны продолжать жить там», - сказал Пашинян 16 декабря.

Ранее МИД Нагорного Карабаха заявил, что действия Азербайджана стали грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении огня, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". МИД Нагорного Карабаха призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества осудить действия Азербайджана.

10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. По условиям соглашения Карабах утратил контроль над двумя третями довоенной территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".