Село Хин Шен заблокировано после перекрытия дороги азербайджанскими военными

14 декабря 2020, 23:29

Азербайджанские военные взяли под контроль дорогу, связывающую армянское село Хин Шен в Шушинском районе Нагорного Карабаха с трассой Бердзор - Шуши. Жители Хин Шена вынуждены оставаться в селе, а население соседней общины Мец Шен покинуло свои дома, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали два армянских села в Гадрутском районе - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Ранения получили три военных Нагорного Карабаха. Жители покинули села во время военных действий. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер – российские миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района.

Село Хин Шен не включено в список населенных пунктов, подлежащих передаче Азербайджану по трехстороннему соглашению от 9 ноября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Самвел Саргсян. По его словам, на протяжении всей войны, а также после прекращения огня, населенный пункт всегда находился под контролем армян.

Саргсян отметил, что азербайджанские вооруженные силы вчера днем (13 декабря) перекрыли дорогу, ведущую от Хин Шена к Мец Шену.

Это дорога является единственной, которая связывает село Хин Шен с трассой Бердзор - Шуши, она также ведет к селу Мец Шен, сообщил "Спутник-Армения".

По его словам, "азербайджанцы размещаются на высотах сел". Жители остальных армянских сел Шушинского района - "от Лисагора (азербайджанское название Туршсу) до Бердзора (азербайджанское название - Лачин), от Хин Шена до Ехцаоха" - опасаются, что тоже окажутся в окружении, считает глава общины. В селе Хин Шен проживает более 160 жителей, они не могут покинуть населенный пункт, сказал Саргсян.

Глава общины Мец Шен Давид Давтян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в селе проживало 114 жителей, однако большинство людей в панике покинули населенный пункт. По его словам, село всегда было армянским, и его жители "не могли даже подумать, что сюда войдут азербайджанцы".

Давтян рассказал, что азербайджанцы со своими флагами выстроились по всей дороге, в километре от Хин Шена. В этот район прибыли миротворцы, ведутся переговоры, однако ничего пока не решилось, отметил глава общины.

Мэр Шуши (азербайджанское название - Шуша) Арцвик Саргсян, который после перехода города под контроль Азербайджана находится в Степанакерте, считает, что если азербайджанцы укрепятся на высотах бердадзорских сел, то никто из армян не будет жить в этих селах.

Взятие Шуши, о котором Азербайджан объявил 8 ноября, стало ключевым событием осенних боев, после этого Армения пошла на мирное соглашение. По условиям этого соглашения, вступившего в силу 10 ноября, город остается под контролем Азербайджана. Какие еще территории перешли под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

За ситуацией в селах Мец Шен и Хин Шен в Шушинском районе следят подразделения Армии обороны и российского миротворческого контингента, в населенных пунктах не было зарегистрировано ни одного инцидента, написал сегодня на своей странице в Facebook омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. По его словам, он лично посетил села, чтобы ознакомиться с ситуацией.

МИД Нагорного Карабаха заявил, что действия Азербайджана стали грубым нарушением трехстороннего соглашения о прекращении огня, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". МИД Нагорного Карабаха призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества осудить действия Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".