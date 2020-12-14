В селах Хцаберд и Хин Такер не осталось жителей

14 декабря 2020, 17:03

Жители покинули села Хцаберд и Хин Такер во время военных действий. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер – российские миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали два армянских села в Гадрутском районе, - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Ранения получили три военных Нагорного Карабаха. Возле гарнизона российских миротворцев в Степанакерте прошла акция местных жителей, которые потребовали решить вопрос с наступлением азербайджанской армии на села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района.

Вечером 12 декабря на место конфликта прибыли российские миротворцы. Азербайджанским военным удалось установить контроль над селом Хин Тахер, сообщил глава села Хцаберд. Азербайджанская сторона сегодня объявила инцидент вынужденной антитеррористической операцией. Ее было решено провести в связи с тем, что с 26 ноября по 8 декабря в Гадрутском районе четыре азербайджанских военных были убиты, а еще три человека получили ранения при нападениях оставшихся там вооруженных отрядов, указали в совместном заявлении Службы госбезопасности и Минобороны Азербайджана.

Российские миротворческий контингент ведет переговоры, чтоб азербайджанские вооруженные силы отошли на свои старые позиции, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе президента Нагорного Карабаха.

В селе Хцаберд находятся армянские силы, а в селе Хин Тахер (ХинТаглар – другое армянское название) – российские миротворцы и азербайджанские военные, между которыми идут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района Камо Петросян. Во время войны эти и близлежащие села подвергались интенсивному ракетному обстрелу, дети, женщины и старики были эвакуированы, а мужчины находились на войне.

"Общины охранялись Армией обороны Нагорного Карабаха, резервистами и добровольцами. На момент наступления азербайджанской армии мирных жителей там не было", - заявил Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

В этих селах нет мирных жителей, они были эвакуированы еще во время активных боевых действий во время войны, добавил он. "Сейчас миротворческий контингент ведет переговоры со сторонами конфликта. Ждем новостей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян.

13 декабря состоялась встреча с командованием российских миротворцев. "Позиция России ясна: пункты соглашения должны соблюдаться", - отметил он.

Новую карту расположения миротворцев , где российские миротворческий контингент взял под свой контроль села Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха опубликовало 13 декабря Минобороны России

"На опубликованную новую карту добавлены новые российские наблюдательные пункты, куда входят Хин Тагер и Хцаберд. Надо понимать, что у миротворческой миссии ограниченный состав, она не может взять на себя охрану границ. Охрана границ - единственное право и обязанность Республики Арцах (Нагорного Карабаха)", - заявил Ханумян.

Общины Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, 11 и 12 декабря подверглись атаке азербайджанских войск. 13 декабря, по данным МИД Армении, Азербайджан начал наступление в отношении еще двух армянских сел в Шушинском районе – Мецшен и Иншен, отметил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

"Предприняв боевые действия, напав на армянские общины ХинТахер и Хцаберт Гадрутского района, азербайджанская сторона, продвинулась до сел Мецшен и Иншен в Шушинском районе. Все эти села армянские, и подконтрольны армянской стороне. Российские миротворцы на данный момент ведут переговоры, чтоб азербайджанская сторона отошла на свои старые позиции, которые были на момент подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня. В опубликованной карте на сайте Минобороны России, ясно видно, какие территории входят в миссию российского миротворческого контингента, и азербайджанская сторона нарушает все договоренности", - сказал Погосян.

События в Нагорном Карабахе тревожные, но ситуация была "оперативно купирована". заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Информации действительно мало. Мы действительно следим. Действительно, это дополнительная нагрузка для наших миротворцев. Весьма оперативно осуществлялись контакты. Это вся информация, которую мы можем предоставить", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Парламент Нагорного Карабаха осудил действия Азербайджана "направленные на то, чтобы поставить под сомнение эффективность действий миротворческих сил Российской Федерации", - отмечается в заявлении парламента Нагорного Карабаха от 13 декабря, относительно действий Азербайджана в Гадрутском и Шушинском районах. Карабахские депутаты призвали "стороны незамедлительно предпринять шаги для исправления ситуации".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".