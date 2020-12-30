Почти 320 беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах

30 декабря 2020, 07:01

317 беженцев вернулись 29 декабря в Степанакерт из Еревана в сопровождении российских миротворцев, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей превысило 46 тысяч, в сопровождении российских миротворцев в непризнанную республику из Армении вернулась группа из 273 беженцев.

Минобороны России учли не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах очередную группу беженцев, сообщило Минобороны России. "Доставлены 317 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства вечером 29 декабря.

Врачи Минобороны России продолжают оказывать помощь местным жителям, отметило министерство в другом пресс-релизе. "Всего более 800 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 100 детей", – отметило ведомство.

Как правило, жители обращаются с жалобами, которые связаны с обострением хронических заболеваний и с заболеваниями сердечнососудистой и эндокринной систем, а также за стоматологической помощью, пояснило Минобороны.

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