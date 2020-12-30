Автобус с беженцами. Степанакерт. 20 ноября 2020 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

30 декабря 2020, 07:01

Почти 320 беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах

317 беженцев вернулись 29 декабря в Степанакерт из Еревана в сопровождении российских миротворцев, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей превысило 46 тысяч, в сопровождении российских миротворцев в непризнанную республику из Армении вернулась группа из 273 беженцев.

Минобороны России учли не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах очередную группу беженцев, сообщило Минобороны России. "Доставлены 317 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства вечером 29 декабря.

Врачи Минобороны России продолжают оказывать помощь местным жителям, отметило министерство в другом пресс-релизе. "Всего более 800 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 100 детей", – отметило ведомство.

Как правило, жители обращаются с жалобами, которые связаны с обострением хронических заболеваний и с заболеваниями сердечнососудистой и эндокринной систем, а также за стоматологической помощью, пояснило Минобороны.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Азербайджан потребовал от Армении возвращения трех пленных", "Политологи исключили ухудшение отношений Москвы и Баку из-за инцидента в Гадрутском районе", "Минобороны России поспорило с Пашиняном об окружении миротворцев".

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