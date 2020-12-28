Около 2600 семей в Аскеранском районе остались без жилья после войны

28 декабря 2020, 04:13

Инфраструктура в Аскеранском районе Нагорного Карабаха восстановлена после осеннего обострения конфликта. Однако жилищные проблемы тех, кто потерял жилье в ходе конфликта, не решены. Около 2600 жителей района остались без крова и лишились имущества.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября, а 10 ноября вступила в силу договоренность о прекращении военных действий. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"Жизнь в Аскеранском районе постепенно налаживается и входит в нормальное русло. Действуют производственные инфраструктуры, объекты бытового назначения. Бесперебойно работает транспорт, связывающий со столицей, функционируют все медучреждения и учебные заведения", - рассказал 27 декабря корреспонденту "Кавказского узла" глава Аскеранского района Сасун Барсегян.

По его словам, город Аскеран и Аскеранский район не сильно пострадали в результате обстрелов, за исключением некоторых приграничных общин, где есть разрушенные жилые дома, объекты общественного значения, уничтожена инфраструктура. Барсегян отметил, что в настоящее время проблемы с поставками электроэнергии устранены.

"Из-за войны Аскеранский район потерял восемь общин из 42. Это - Аветараноц, Акнахбюр, Сгнах, Мошхмхат, Джрагацнер, Мадаташен, Арменакаван, Ухтасар [...] Около 2600 жителей потерянных поселений остались без крова и стали беженцами, лишившись своего имущества, средств к существованию", - сказал Барсегян.

Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По словам главы администрации Аскеранского района Сасуна Барсегяна, около 200 семей уже расселены в 21 населенном пункте района. "Многие хотят вернуться, но из-за проблем с жильем пока остаются в Армении. Мы планируем в зимние месяцы отремонтировать свободные дома в селах Дахрав, Хндзристан, Бадара, Лусадзор, чтобы предоставить их депортированным семьям. Работы в этом направлении уже начались, в них задействовано девять строительных бригад. Кроме того, в сообществе Беркадзора начинаем пилотную программу - строительство домов быстрой сборки. В течение месяца планируется построить двадцать таких квартир. Еще мы планируем построить районы или новые поселки возле общин Норагюх, Иванян и Овсепаван с инфраструктурой, расселив там население [...] общин Аскеранского района", - рассказал Барсегян. По его словам, "власти Нагорного Карабаха заявили, что запланировано на ближайшие два-два с половиной года все насильно депортированные семьи обеспечить современными квартирами".

Барсегян отметил, что до войны в Аскеранском районе проживало более 18 тысяч 500 человек, после войны уже вернулись до 80%. К линии соприкосновения приблизились город Аскеран (на расстояние менее километра), общины Храморт, Нахиджеваник, Сарнахбюр, Парух, Сзнек, Шош, Сарушен. "В некоторых общинах мы установили полицейские опорные пункты. На линии соприкосновения находятся блокпосты российских миротворцев, которые, думаю, не допустят провокаций", - высказал мнение Сасун Барсегян.

Начальник управления сельского хозяйства Аскеранской районной администрации Арвид Гулян отметил, что "до войны у района было 24 тысячи гектаров посевных земель, сегодня осталось меньше половины - 11 тысяч гектаров".

"После окончания войны правительство Арцаха (Нагорного Карабаха) решило бесплатно предоставить землепользователям семена. Заявки уже поданы общинами, уточнены возможности посева. Подана заявка на 4200 га озимых культур, однако прием заявок продолжаются. Погодные условия сегодня не являются препятствием для продолжения сельскохозяйственных работ в регионе. Есть семена, есть сельхозтехника, есть рабочая сила", - сообщил Гулян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что в ходе войны жители многих общин потеряли часть сельхозтехники, большое количество скота, многие сельскохозяйственные программы остались невыполненными. "Сейчас идет работа по инвентаризации этих потерь", - сказал Гулян.

Город Аскеран стал пограничным населенным пунктом: отдаленность от линии соприкосновения составляет около километра. По словам мэра Аскерана Айка Шамиряна, "от обстрелов разрушений в городе не было, но от взрывов снарядов разбились стекла окон жилых домов, средней школы, школы искусств".

"В начале войны, когда начались обстрелы, начали появляться вражеские беспилотники, была организована эвакуация населения в убежища по кварталам. Размещенных в убежищах людей мы обеспечивали продуктами питания, водой, лекарствами. За все время войны в городе в нормальном ритме функционировала вся инфраструктура. Только после войны почти неделю не было электричества, но очень быстро восстановили. Временно прервались газо- и водоснабжение, телефонная связь, однако и это уже восстановлено. С 1 декабря работают школа и детсад, школа искусств после того, как были отремонтированы поврежденные во время войны оконные стекла. Также работают предприятия "Арцахалко", "Варанда", запущено новое производство прохладительных напитков, работают все хлебопекарни, магазины, транспортная сеть", - рассказал Шамирян корреспонденту "Кавказского узла".

По данным переписи населения 2015 года, в городе Аскеране проживало 2 300 человек. По словам мэра, более 90% жителей Аскерана вернулось в свои дома, кроме того, порядка 40 семей из других общин, которые перешли под контроль Азербайджана, поселились в Аскеране. "Нашей первоочередной задачей является обеспечение жильем депортированных жителей. Этим семьям предоставляется временное жилье. Мэрия предоставляет им помощь, предоставленную благотворителями для города Аскерана – это одежда, продукты питания, другие необходимые бытовые принадлежности. Первую программу по соцвыплатам все получили. На днях стартовала программа по предоставлению 300 тысяч драмов семьям, потерявшим жилье. Мы постараемся организовать так, чтобы в отделениях "Арцахпочта" не было очередей", - сказал мэр города Аскеран.

Он добавил, что правительством запланировано в течении ближайших лет в райцентре построить 400 квартир. «На данный момент продолжается строительство тех зданий, которые до войны были завершены на 70%. Эти квартиры в первую очередь будут предоставлены лишившимся родины семьям", - заявил Шамирян.

Перед войной в Аскеранском районе было 38 общеобразовательных школ с 2 465 учащимися. На сегодня в школах работают 460 человек, образовательные учреждения посещают до 1 800 учащихся и 105 учеников из семей вынужденных переселенцев.

По словам заместителя начальника управления образования аскеранской районной администрации Гриши Мартиросяна, 25 образовательных учреждений области уже возобновили занятия. "Не работают восемь школ в общинах, которые перешли под контроль Азербайджана. И занятия не проходят в тех общинах, которые сильно разрушены в результате обстрелов с азербайджанской стороны – в Айгестане, Шоше, Сзнеке, Сарнахпюре и Парухе. Идут ремонтные работы в школьных зданиях общин Шош и Айгестан, они близятся к завершению, поэтому обучение в этих школах возобновится в новом году", - сообщил Мартиросян.

По его словам, учебный процесс в Аскеранском районе постепенно входит в нормальное русло, все работающие школы отапливаются, со школьными принадлежностями проблем нет.

Марине Амбарцумян - мать шестерых несовершеннолетних детей, ждет седьмого. Ее семья перебралась в город Аскеран после того, как их село Мошхмхат в Аскеранском районе перешло под контроль Азербайджана. Женщина рассказала, что "когда уходили из села, то успела только одеть детей, и думала, что через пару дней вернемся".

"Мы занимались скотоводством. Но оставили все - дом, хозяйство, сельхозтехнику. Приехали в Аскеран. Через некоторое время нам дали многокомнатную квартиру, предоставили всю бытовую технику. Детей определили в школу и детский садик. Привозят продовольствие. В нашем здании еще одна семья многодетная, которой администрация предоставила квартиру и все необходимое", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что финансовую помощь также получает, пособия на детей тоже, но единственная проблема в том, что муж не может найти постоянную работу.

Семья Виктории Эмирян из села Ухтасар Аскеранского района состоит из 13 человек, где четверо несовершеннолетних детей. Семья перебралась в Аскеран после того, как их село перешло под контроль Азербайджана. По ее словам, убегая из села, она успела взять только документы, одежду для детей и пару спальных принадлежностей.

Эмирян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что старый полуразрушенный дом в Аскеране они сами нашли уже в середине ноября и платят за аренду 30 тысяч драмов (около 60 долларов). В доме три комнаты, но удобства находятся на улице, а ванная комната в полуразрушенном состоянии. "Но в администрации сказали, что государство будет платить за аренду жилья. Пока платим сами, но все документы поданы", - отметила молодая женщина.

По поводу другой помощи она сказала, что "единовременную финансовую помощь ее семья получила, продукты питания мэрия выдает каждую неделю, еще власти города предоставили теплые одеяла и по нашей просьбе выдали обогреватели". "Но все это временно. Нам надо думать, как жить дальше. Свое хозяйство мы потеряли, дом потеряли. Старшие в нашей семье сейчас обдумывают варианты, какое дело открыть, чтобы семья имела свой доход", - сообщила Эмирян.

Семья депортированных из Гадрутского района Гагика Айрапетяна переехала в город Аскеран в конце ноября. Во время войны они уехали в Армению, там жили в пансионате, а после решили вернуться в Нагорный Карабах. Мужчина отметил, что в Аскеране им предоставили временное жилье – старый дом, где "бытовые условия не очень хорошие, но жить можно".

"Нам обещали, что это временное жилье. Когда будут построены новые дома, то мы в списках одни из первых, потому что у нас малолетние дети. Пока живем на продовольственную помощь, что предоставляет мэрия и частные организации. Бытовую технику, обогреватели также дали в мэрии. Еще помогают родственники в Армении – присылают небольшие деньги. Из Гадрута мы успели взять только документы. Сейчас я устроился на работу, как наемный рабочий. Начинаем обустраиваться с нуля", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что единовременную финансовую помощь в размере 300 тысяч, предоставленную правительством Армении семьям, которые потеряли место жительство, еще не получали, так как он не знал, что ее начали выдавать.

Жительница города Аскерана Нелли Агаджанян рассказала, что во время войны она с несовершеннолетними детьми и внуками находилась в Ереване, а мужчины служили в Армии обороны Нагорного Карабаха.

"Из Армении мы вернулись 23 ноября, и сразу же все, кто в нашей семье работает, вышли на работу. Аскеран - наш родной город, и мы не представляем, что будем жить где-то в другом месте. Наш дом не пострадал, потому мы решили вернуться. Почти все жители города вернулись. Больше нет проблем с электричеством, газом, водоснабжением, пробуем продолжать жить обыденной жизнью", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, ее семья занималась садоводством, но все их сады сейчас находятся под азербайджанским контролем. "Многие потеряли свои поля, сады, пастбища. Все эти семьи жили за счет доходов от проданного урожая, но теперь всего этого нет", - рассказала жительница Аскерана.

Еще одной проблемой, по ее словам, "остается страх из-за того, что линия соприкосновения близко от города". "Единственная наша надежда, что враг не проникнет в город, не будет убивать мирное население – это российский миротворческий контингент. Их пост стоит на перекрестке, ведущем в город. И мы надеемся, что их присутствие будет способствовать сохранению режима прекращения огня», - заявила Агаджанян.

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