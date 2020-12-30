Вид на Гадрут. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

30 декабря 2020, 18:27

Карабахские спасатели вывезли с мест боев тела 1133 погибших

Тела еще 22 военнослужащих нашли и вывезли карабахские спасатели с мест боев. Всего с начала поисковых работ спасатели обнаружили 1133 тела, в том числе мирных жителей, сообщил представитель службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели были вынуждены прервать свою работу, так как азербайджанская сторона не позволила вести поиски в Гадрутском районе.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку.  Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В ходе поисковых работ в Нагорном Карабахе 29 декабря спасатели обнаружили останки 22  военнослужащих, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян. Всего с начала поисковых работ найдены тела 1133 человек, в том числе мирных жителей, привело слова Тадевосяна "Sputnik Армения".

Сегодня азербайджанская сторона позволила работать только одному поисковому отряду, который ведет поиск в районе Физули (армянское название - Варанда), количество найденных тел за 30 декабря пока неизвестно, отметил Тадевосян. "Еще одна группа должна была осуществить поисковые работы в Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы), но азербайджанская сторона, нарушив договоренность, не допустила этого. Состоятся ли поисковые работы в праздничные дни или нет? Все зависит от азербайджанской стороны", -  процитировало Тадевосяна издание News.Am. 

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Более 270 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Омбудсмен Армении осудил установку азербайджанского баннера на трассе Горис - Капан", "Азербайджанские аналитики назвали конфликты с армянскими военными недоработкой миротворцев".

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