Жители Бердзора. Нагорный Карабах, декабрь 2020 г. Стоп-кадр "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=WbFAlhtlSMo&feature=emb_logo

09 декабря 2020, 18:57

Дефицит электроэнергии возник в Нагорном Карабахе после потери большинства ГЭС

Только шесть из 36 гидроэлектростанций осталось в Нагорном Карабахе после подписания мирного соглашения, их мощности не достаточно для обеспечения электричеством всего населения, заявили в Минэкономики Нагорного Карабаха. Особо сложной названа ситуация в Мартунинском районе.

"Кавказский узел" писал, что до конца 2021 года жители Нагорного Карабаха смогут бесплатно использовать, в зависимости от сезона, от 60 до 180 кубометров газа, а электричества - от 300 до 500 киловатт-час ежемесячно. Абонентам сотовой связи обещано по три часа бесплатных разговоров в месяц. 17 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что в течение года газ, электроэнергия, водоснабжение и мобильная связь будут бесплатными для жителей.

Жители села Агавно, расположенного в Лачинском коридоре, остаются без электричества уже две недели. «Никто из правительства не пришел посмотреть, что происходит в селе», - говорит местная жительница в кадре подготовленного "Кавказским узлом" видеосюжета. «Наше правительство обещало, что электроэнергия будет бесплатная, газ бесплатный, но у нас ничего этого нет. Араик Арутюнян обещал, что приедет поговорить с людьми. Люди собрались, а к нам никто не приехал», - сетует женщина. Местные жители вынуждены собирать дрова.

У Нагорного Карабаха остались в основном маломощные ГЭС, в результате чего возник недостаток электроэнергии, констатировал начальник отдела энергетики министерства экономики Нагорного Карабаха Левон Габриелян.

"До войны действовало 36 ГЭС. В результате потери территорий осталось шесть действующих ГЭС, одна из которых - Сарсангская ГЭС мощностью 50 МВт. Потенциал остальных пяти составляет 25 МВт, но из-за низкого уровня воды в реках сейчас общая вырабатываемая мощность составляет 5,5 МВт", - приводит его слова "Интерфакс".

Габриелян добавил, что завершаются работы по восстановлению линии электропередачи из Армении, после чего нагрузка на ГЭС снизится, и предполагается покрыть всю потребность населения Нагорного Карабаха в электроэнергии.

Чиновник не уточнил, какой процент жителей Нагорного Карабаха на сегодняшний день остается без электричества. "В Степанакерте, в Мартакерте, в Аскеранском районе свет есть, в Мартунинском района очень мало где в селах есть", - отметил он в интервью ArmTimes и указал, что для обеспечения сел электричеством необходимо разминирование. Возможности для строительства новых ГЭС в Нагорном Карабахе практически исчерпаны из-за рельефа, но власти изучают этот вопрос, добавил Габриелян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе".

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