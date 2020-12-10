Пользователи Сети раскритиковали власти за дефицит электричества в Нагорном Карабахе

10 декабря 2020, 13:48

Жители Нагорного Карабаха испытывают проблемы из-за отсутствия инфраструктуры, в том числе в регионе нет электроснабжения и интернета. Пользователи Сети упрекнули власти региона за бездействие на фоне гуманитарного кризиса.

Как сообщал "Кавказский узел", Нагорный Карабах столкнулся с нехваткой электроэнергии после подписания соглашения о режиме прекращения огня. В регионе остались только шесть из 36 гидроэлектростанций, мощности которых недостаточно для обеспечения электричеством всего населения, заявили в Минэкономики непризнанной республики. При этом особо сложной названа ситуация в Мартунинском районе.

К 10 декабря в Нагорном Карабахе восстановлено на 85 процентов системы электроснабжения, в частности, из 18 километров линий электропередачи и 50 опор восстановлено 15 километров и 44 опоры, сообщил сегодня начальник российского Центра примирения сторон Дмитрий Перепелкин. "Снова доступны мобильная связь и интернет, полностью восстановлен газопровод и подано отопление в жилые дома", – отметил он.

Во многих населенных пунктах Нагорного Карабаха, в том числе в селе Тагавард Мартунинского района, нет электричества, интернета и газа, разрушена инфраструктура, написала 1 декабря на своей странице в Facebook пользователь Лика Захарян. К 12.30 мск 10 декабря запись набрала 1211 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев. Часть авторов раскритиковала власти Армении и Нагорного Карабаха. "У страны нет правительства на данный момент. Те, кто называются правительством, из трусости и своей бездарности, засунули головы в песок. Но все равно надо бороться", – написал пользователь Tigran Hakhumyan.

"Безвластие какое-то. Как можно бросать народ на произвол судьбы", – согласилась с ним Карина Абаджян.

"Меня в последнее время все больше не покидает ощущение, что правительства нет, что все, что происходит - это какое-то стихийное бедствие <…>", – отметила Анаит Умуршатян.

Другая часть комментаторов заявила, что причиной отсутствия электричества стало разрушение инфраструктуры жителями региона при исходе. "Сами сожгли свои дома чтобы азербайджанцам не досталось, а теперь еще жалуются, что власти не помогают", – написал пользователь Red Beard в комментарии к тексту "Кавказского узла" о дефиците электроэнергии в Нагорном Карабахе.

"Армения там ничего не построила за 30 лет <…> Вся инфраструктура Нагорного Карабаха была создана правительством Азербайджанской ССР", – заявил пользователь Emil Memmedov.

При эвакуации из Нагорного Карабаха, местные жители поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. Вместе с собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Жители части региона, оставшейся под контролем Степанакерта, выказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи территорий Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

После того, как в Нагорном Карабахе выпал снег, многие жители столкнулись с нехваткой тепла, так как здания в городе сильно разрушены обстрелами. "Зашел к одному из друзей домой, к ним в предпоследний день войны ракета от "Града" в дом прилетела. Армену повезло, его в этот момент не был дома <…> Сейчас, в Степанакерте сотни семей беженцев и найти жилье очень сложно, поэтому, Армен как-то залепил окна целлофаном в одной комнате и живет там, но как перевезти в такой дом семью - непонятно", – написал в частности 30 ноября автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказского узле".

Автор привел в своем блоге видеоролик, кадры которого демонстрируют разрушенные здания. Внутри одного из домов отбита штукатурка, во дворе разбросана домашняя утварь и мебель. В другом ролике демонстрируется неразорвавшийся боеприпас.

В селе Шош (азербайджанское название – Шушикенд), армяне и азербайджанцы жили вместе. Сейчас дорога, которая связывает азербайджанские военные посты и село Шош одна. Ее жители Нагорного Карабаха и азербайджанские военные используют по очереди. Утром по ней меняется караул на азербайджанских военные постах, а днем и вечером на дорогу выходят местные жители, которые восстанавливают электроснабжение. Электросети тянут в населенные пункты. При поддержке миротворцев рабочие ежедневно тянут по два километра новых линий электропередач, сказано в видеосюжете, размещенном 6 декабря на канале издания "Сегодня" на Youtube.

Власти Азербайджана заявили о намерении восстановить Худаферинскую ГЭС

После перехода Джебраильского района под контроль Азербайджана, власти страны намерены восстановить Худаферинскую ГЭС. Проект планируется осуществить вместе с Ираном. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в 9 декабря встретился в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани. Говоря о совместном восстановлении районов, возвращенных под контроль Азербайджана, они упомянули и Худаферинскую ГЭС, сообщил сегодня "Коммерсант". "Необходимо ускорить реализацию прежних договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе строительство железной дороги Решт—Астара. Кроме того, созданы условия для реализации совместных проектов, в том числе для строительства Худаферинского гидроузла и электростанций", – процитировало издание слова президента Ирана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанакерте облачно, температура воздуха -1, скорость ветра - 1 метр в секунду. В ночь на 11 декабря температура составит -2, скорость ветра останется прежней, ожидается слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались полномасштабные боевые действия, которые продолжались до 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".