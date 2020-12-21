Появления Пашиняна на публике дали повод для протестов

21 декабря 2020, 23:52

Священник в Сисиане объяснил отказ пожать руку Николу Пашиняну недовольством происходящим в стране. Премьер-министр прервал визит в Сюникскую область на фоне протестов местных жителей. Этот инцидент стал вторым для Пашинина после того, как ветераны встретили премьера протестами во время посещения военного кладбища.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли стычки. Прибыв в Сисиан, Пашинян заявил, что разгонять протестующих в дни траура по погибшим в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе, которые объявлены в Армении с 19 по 21 декабря, недопустимо, и вернулся в Ереван. В Сисиане, где премьер зашел в церковь, священник демонстративно не подал ему руки.

Ранее, 18 декабря, жители Сюникской области уже перекрывали дорогу Горис – Капан, требуя отменить решение Минобороны о передаче высот у Капана азербайджанской стороне. Однако армянские военные в тот же день покинули стратегические высоты, и на этих позициях разместились азербайджанские военные. Местные жители разблокировали дорогу, но пригрозили новыми акциями протеста. Сегодня Пашинян, выехав в область, озвучил готовность к диалогу с местными жителями. Он, в частности, заверил жителей села Сарнакунк, что дорога из Гориса в Капан останется под охраной армянских и российских пограничников.

После того как в сети было опубликовано видео, на котором видно, как священнослужитель церкви Сурб Григор Лусаворич (Св. Григорий Просветитель) в Сисиане Паргев Зейналян отказывается от рукопожатия с Пашиняном, сторонники премьера отправились к церкви, чтобы "наказать" священника за подобное поведение. Видео с шествия на своей странице в Facebook опубликовал член партии "Гражданский договор" Арсен Авакян.

Священник, осмелившийся не подать руки премьеру, не имеет права быть духовным отцом, считает Арсен Авакян, слова которого приводит "Sputnik Армения". По словам Авакяна, идущие к церкви люди намерены окружить ее и не пропустить священника в храм, протестующие также заявляли, что Зейналян должен быть лишен сана.

На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале Novosti-Armenia, премьер, войдя в храм, подходит к священнику и протягивает ему руку. Однако священник не подает руки в ответ, демонстративно поднимая ее. Пашинян поворачивается, и священник делает жест, побуждающий уйти.

Сам Паргев Зейналян заявил агентству, что не боится угроз сторонников главы правительства. "Вся страна находится под угрозой, пусть и я буду в опасности", - сказал Зейналян. Он добавил, что не знает, будет ли полиция его охранять, учитывая угрозы физической расправой, но сообщил, что во второй половине дня сторонников Пашиняна уже не было на территории церкви.

Зейналян подтвердил, что не захотел пожать Пашиняну руку, и объяснил это "личными причинами". На уточняющий вопрос, послужило ли причиной то, что происходит в стране, священник ответил: "Конечно!". "Я не видел Никола Пашиняна при входе в церковь, был у себя в кабинете. Я ему не запрещал входить в храм, но сказал, чтобы ждал Божьего суда", - рассказал священник.

Депутат от оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Ани Самсонян на своей странице в Facebook заявила, что происходящие в Сисиане события крайне опасны. По ее словам, группа лиц решила отомстить священнослужителю. "Если со священником что-то произойдет, в его отношении будет применено физическое насилие или его не впустят в церковь, то за это ответственность будет нести премьер", - отметила она.

Это второй за последние три дня инцидент с участием Пашиняна. 19 декабря правоохранители вынуждены были силой обеспечить проход траурного шествия, которое возглавлял Пашинян, к пантеону "Ераблур" в Ереване. В той акции приняли участие несколько тысяч человек, в том числе родные погибших в ходе конфликта.

Премьеру Армении Николу Пашиняну все труднее выполнять функции главы государства, делает вывод "Коммерсант" в статье "Никол Пашинян стал непрошеным гостем", опубликованной 20 декабря на сайте издания. "Любое его появление на публике приводит к скандалу и еще большему раздражению в обществе", - отмечает автор статьи.

Напомним, сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября, армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. 8 декабря истек срок ультиматума оппозиции об отставке Пашиняна, после чего в Ереване прошла серия акций протеста, которые обернулись задержаниями активистов. Акции протеста сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пока несопоставимы по масштабам с "бархатной революцией" 2018 года, но они консолидируют общество, и недовольство главой правительства растет, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Сам Пашинян заявил, что примет решение об отставке "только на основе достоверных результатов волеизъявления народа".

Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".