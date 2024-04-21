Карабахские активисты встревожены выводом Красного креста и российских миротворцев

21 апреля 2024, 06:00

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Вывод миссии Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев из Нагорного Карабаха позволит властям Азербайджана продолжить политику уничтожения армянского наследия, а тема карабахского урегулированию будет закрыта, считают активисты.

Как писал "Кавказский узел", Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта, сообщил 17 апреля пресс-секретарь Путина. Вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора, подчеркнули российские политологи. Для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса, считают бакинские аналитики.

Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции, после того как Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана, могут быть скорректированы, указали в сентябре опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Вывод миссии Международного Комитета Красного Креста и российских миротворцев из Нагорного Карабаха даст возможность Азербайджану беспрепятственно уничтожать армянское наследие и усиливают его попытки закрыть тему карабахского урегулирования, считают карабахские общественные деятели, которые в настоящее время работают в Армении.

«Вывод российских миротворческих сил, которые, согласно трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года, должны были находиться в Арцахе (Нагорном Карабахе) до 2025 года, вызывает глубокую озабоченность и подчеркивает противоречия в контексте региональных событий», - говорится в заявлении гражданской инициативы "Мы есть!"

Также члены инициативы встревожены выводом из Нагорного Карабаха миссии Международного комитета Красного Креста. «Вывод миссии Международного Комитета Красного Креста, а теперь и миротворцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) предоставляет беспрепятственные возможности для неприемлемых действий Азербайджана, демонстрирующего варварское отношение к армянском наследию, а также нарушению со стороны АР всех норм международного права. Очевидно, что это приведет к новому этапу культурного этноцида и нарушению прав жителей Арцаха (Нагорного Карабаха), включая права на собственность и личное имущество», - убеждены члены инициативы.

«Мы есть» считает, что «такая политика России способствует вседозволенности Алиева и стремлению Азербайджана поставить точку в карабахском конфликте, заставляя мир «переварить» содеянное». «Сейчас руководство РФ в очередной раз проигнорировало наши права, в том числе и право на информирование общества и государственных институтов Арцаха (Нагорного Карабаха) о намерении досрочно покинуть территорию Карабаха. Мы рассматриваем происходящие процессы как огромный вызов и призываем все полюса мира не допустить очевидные и неочевидные попытки Азербайджана поставить крест на теме карабахского урегулирования», - отмечается в заключительной части текста заявления.

Аналогичное заявление опубликовало движение "Союз Арцаха", которое отметило, что «вывод Красного Креста и российских миротворческих войск увеличивает вероятность новых преступлений Азербайджана в Арцахе (Нагорный Карабах)».

«Они хотят превратить Арцах (Нагорный Карабах) в абсолютную «черную дыру» с точки зрения международного внимания и защиты прав человека. Стоит отметить, что режим Алиева также блокирует въезд в Арцах (Нагорный Карабах) для всех международных структур, в очередной раз нарушив хорошо известные международные нормы», - отмечается в тексте, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Союз предупреждает, что «вывод Красного Креста и российских миротворческих войск увеличивает вероятность совершения там новых преступлений». «Республике Армения и другим членам международного сообщества необходимо предпринять практические и последовательные шаги для защиты прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха)», - отмечается в заявлении.

"Независимый центр стратегических исследований" считает, что для вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха есть несколько причин. По мнению представителей общественной организации, одна из причин - участие Азербайджана в ближневосточном конфликт, так как Баку может предоставить Израилю территорию Нагорного Карабаха для ракетных ударов по Ирану.

«Израиль разместил на территории Азербайджана свои разведслужбы и помог построить в этой стране несколько аэродромов. Представили миру эти объекты как международные аэропорты. После ракетного удара Израиля по консульству Ирана в Сирии и ответного удара Ирана обстановка сильно обострилась между этими странами. Иран строго-настрого предупредил всех соседей, что если с их территории полетит одна ракета или БПЛА в сторону Ирана, то этой стране мало не покажется, она станет мишенью для иранских ракет», - отметили эксперты центра.

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