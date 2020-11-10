Война в Нагорном Карабахе подчеркнула политические амбиции Турции

10 ноября 2020, 14:29

С начала обострения карабахского конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по меньшей мере шесть раз публично поддержал готовность Азербайджана продолжать бои, упрекнув Минскую группу в неэффективности, в то время как Москва выступала против силового решения конфликта. Это может свидетельствовать об изменении расклада сил в регионе, указал обозреватель Максим Юсин.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 00.00 мск вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оно, в частности, предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал совместную миротворческую миссию военных из России и Турции, однако Кремль исключил присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе.

Идею совместной миротворческой миссии российских и турецких военных Ильхам Алиев озвучил также перед подписанием договоренности в разговоре с Владимиром Путиным, сопроводив ее благодарностью в адрес президента Турции. "Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта", - сказал Алиев. Президент России не поддержал эту тему. Согласно тексту совместного заявления, опубликованному на "Кавказском узле", в Нагорном Карабахе развертывается только российский миротворческий контингент.

С 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались полномасштабные боевые действия, Эрдоган по меньшей мере шесть раз выражал поддержку Азербайджану. В частности, 28 сентября, выступая в Стамбуле, он заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель". "Время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", - привело в тот же день слова Эрдогана РИА Новости.

5 октября Эрдоган вновь заявил, что Турция поддерживает Азербайджан, и возложил ответственность за обострение конфликта в Нагорном Карабахе на Минскую группу ОБСЕ. "Минская группа не занималась урегулированием проблемы Карабаха. Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату", – процитировало президента Турции агентство. Аналогичное заявление Эрдоган сделал также 14 октября. О полной поддержке Азербайджана, по данным агентства, президент Турции заявил и 29 октября в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым.

Минская группа ОБСЕ и Россия оказались соавторами Бишкекского протокола, подписанного 5 мая 1994 года в столице Киргизии Бишкеке. На основании этого документа участниками конфликта была достигнута договоренность о прекращении огня, действующая по сей день, говорится в материале "Общие сведения о Нагорном Карабахе" на "Кавказском узле".

8 ноября, когда Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша (армянское название – Шуши), Эрдоган уже адресовал народу Азербайджана поздравления с взятием города. Эти поздравления прозвучали на фоне заявления властей Нагорного Карабаха и Минобороны Армении о том, что бои за город еще продолжаются. Власти Нагорного Карабаха признали утрату контроля над Шуши лишь на следующий день.

В тот же день, 9 ноября, Эрдоган выступил с предложением создать рабочую группу по решению конфликта в Нагорном Карабахе и перевести переговоры в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ, сообщило в тот же день на своем сайте "Радио Sputnik".

Эрдоган выступал за военное решение карабахского конфликта, "демонстративно игнорируя позицию Москвы", которая настаивала на прекращении огня и мирных переговорах, обратил внимание обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин. "То есть Эрдоган действует более напористо, более эффективно. И происходит это на постсоветском пространстве, которое привыкли считать зоной особых интересов и доминирования Москвы. А тут получается, что расклад сил изменился. Для потенциальных союзников, партнеров, клиентов России это тревожный сигнал", - считает он.

Россия "не видит силового военного решения" проблемы Нагорного Карабаха, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД России Мария Захарова, обратив внимание, что "из Анкары неоднократно звучали другие заявления на этот счет". "Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения урегулирования этого кризиса, мы стремимся и призываем стороны к прекращению боевых действий", - процитировала Захарову радиостанция на своем сайте.

По мнению Юсина, в мире "настало время хищников". "Таких, как Эрдоган. Они не терпят геополитической пустоты. И при возможности тотчас же ее заполняют, не заботясь о том, что для кого-то это зона особых интересов", - приводит сегодня слова своего обозревателя издание.

Напомним, в начале октября Франция и США обнародовали данные о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии транзитом через Турцию. 4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили ЕСПЧ отреагировать на это. Турция в свою очередь отрицала прямое участие в вооруженном конфликте, не скрывая поддержки Азербайджана. 27 октября глава Следкома Армении Рафаел Варданян сообщил, что в зону конфликта продолжают прибывать, в частности, военные из Турции. По его словам, рядом с Гянджей было обнаружено около 300 турецких спецназовцев.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".