Пашинян прервал визит в Сюникскую область

21 декабря 2020, 14:45

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разгонять протестующих в день траура недопустимо, и вернулся в Ереван, так и не посетив основные города Сюникской области. В Сисиане, где глава правительства зашел в церковь, священник демонстративно не подал ему руку.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. В преддверии его визита в Сюникскую область были направлены около 2000 полицейских, между протестующими и силовиками произошли стычки. Сам Пашинян, уже выехавший в область, озвучил готовность к диалогу с местными жителями. Он, в частности, заверил жителей села Сарнакунк, что дорога из Гориса в Капан останется под охраной армянских и российских пограничников.

Ранее, 18 декабря, жители Сюникской области уже перекрывали дорогу Горис – Капан, требуя отменить решение Минобороны о передаче высот у Капана азербайджанской стороне. Однако армянские военные в тот же день покинули стратегические высоты, и на этих позициях разместились азербайджанские военные. Местные жители разблокировали дорогу, но пригрозили новыми акциями протеста.

Прибыв в один из городов Сюникской области, Сисиан, Пашинян заявил, что отменяет запланированные визиты в наиболее крупные города региона - Горис, областной центр Капан и Мегри.

"Мы не поддадимся на провокации. Сегодня мы встретились с жителями Сюника, отдали дань уважения у могил военнослужащих", - процитировал главу правительства News.

19-21 декабря объявлены в Армении днями траура по погибшим в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе.

Пашинян считает, что в Сисиане его приняли доброжелательно, и уверен, что в других городах его ожидал такой же прием, а протестующие нарочно не пропустили его туда. При этом Никол Пашинян подчеркнул, что считает недопустимым применение силы к протестующим в день траура. "Сейчас я убедился, что дорогу перекрыли, чтобы не стало очевидно: в Горисе, Капане, Каджаране, Мегри – такая же атмосфера, как в Сисиане. Возвращаемся в Ереван. Я остаюсь должен один визит Горису, Каджарану, Мегри и Капану", - говорится в публикации на странице Пашинян в Facebook, переведенной "Кавказским узлом".

Премьер остался доволен визитом в Сисиан, несмотря на инцидент в местной церкви Святого Григора. На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале Novosti-Armenia, премьер, войдя в храм, подходит к священнику и протягивает ему руку. Однако священник не подает руки в ответ, демонстративно поднимая ее. Пашинян поворачивается, и священник делает жест, побуждающий уйти.

Армянский политолог Виген Акопян сравнил поведение Пашиняна с поведением президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, несмотря на масштабные протесты, продолжал ездить по стране и выступать публично. При этом позиции Пашиняна слабее, чем у Лукашенко, считает политолог.

"Власть Пашиняна не основана на каких-то серьезных институциональных структурах. Напротив, Пашинян демонтировал все прежние структуры, хорошие или плохие, и взамен них ничего не создал. <...> Он сохраняет власть не благодаря своей силе, а благодаря слабости оппозиции. Пока все ограничивается мирными демонстрациями и шествиями, многие сторонники оппозиции считают, что можно остаться дома. Но как только они поймут, что их присутствие критически важно, эта масса будет на улице", - процитировал Акопяна 20 декабря "Коммерсант".

Сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября, армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. 8 декабря истек срок ультиматума оппозиции об отставке Пашиняна, после чего в Ереване прошла серия акций протеста, которые обернулись задержаниями активистов. Акции протеста сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пока несопоставимы по масштабам с "бархатной революцией" 2018 года, но они консолидируют общество, и недовольство главой правительства растет, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Сам Пашинян заявил, что примет решение об отставке "только на основе достоверных результатов волеизъявления народа".

Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".