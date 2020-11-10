10 ноября 2020, 12:44

Силовики оцепили парламент Армении из-за стихийного митинга

В Ереване около сотни митингующих собрались у здания парламента Армении. Сотрудники силовых ведомств выставили оцепление у входа в здание.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 00.00 мск вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договоренностью Минобороны России приступило сегодня к развертыванию миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта.

"Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Число митингующих у здания парламента в Ереване визуально составляет около сотни, передает РИА "Новости".

Среди собравшихся - люди в камуфляже, также на месте находятся сотрудники МВД, которые перекрыли вход в здание.

Ситуация на месте спокойная, происшествий и стычек с сотрудниками МВД нет, сообщает агентсво в 12.36 мск. 

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"МИД России принял извинения Баку за сбитый вертолет", "Слова Алиева о турецких миротворцах вошли в противоречие с позицией Кремля", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221".

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