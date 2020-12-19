Востоковеды сочли неудобным для Кадырова вопрос чеченской журналистки Путину

19 декабря 2020, 12:16

Вопрос журналистки Мадины Мусаевой о роли Кадырова в отношениях России и стран Ближнего Востока, заданный Владимиру Путину, не был согласован заранее, заявил глава Чечни после пресс-конференции президента. Формулировка вопроса скомпрометировала Кадырова в глазах Путина, который был вынужден искать уклончивый ответ, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря Минфин США расширил санкционный "список Магнитского", включив в него, в частности, фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат". В тот же день власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества. Рамзан Кадыров назвал абсурдными новые санкции и заверил, что на ситуацию в Чечне они не повлияют.

Еще в декабре 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в список Магнитского, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. 20 июля 2020 года госдепартамент США объявил о новых санкциях против Кадырова, его жены и двух дочерей, после чего власти Чечни инициировали серию акций в поддержку семьи главы республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: шесть лет под санкциями". Опрошенные "Кавказским узлом" политологи усомнились в эффективности санкций США в отношении Кадырова.

Журналистка из Чечни задала Путину два вопроса вопреки возражению Пескова

Вопрос о санкциях в отношении Рамзана Кадырова подняла 17 декабря на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист чеченской ГТРК «Вайнах» Мадина Мусаева. "Как вы считаете, какую цель преследует Запад, и для чего они придумывают эти санкции в адрес команды Рамзана Кадырова?" – спросила она, обращаясь к президенту.

"Разве только в адрес Кадырова придумывают всякие санкции и всякие истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают. Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны. Поэтому это одна из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Здесь нет ничего особенного, ничего необычного. Я знаю, что и Рамзан Ахматович относится к этому философски. Некоторые мои близкие связи, друзья или, можно сказать, соратники, сотрудники даже обижаются на наших партнёров, если против них нет никаких санкций", - ответил журналистке Владимир Путин.

В санкциях Запада "ничего страшного нет", заверил президент. "Россия – самодостаточная страна, чеченский народ – тоже. [...] И я знаю Рамзана Ахматовича, знаю хорошо. Вся его жизнь посвящена Чечне, чеченскому народу и России", - приводятся слова Путина в стенограмме пресс-конференции, размещенной на сайте президента.

После этого, как следует из стенограммы, Мадина Мусаева выразила намерение задать еще один вопрос. "Боюсь, что ещё одной возможности не будет", - пояснила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал протест. "Ну, это нескромно. Давайте мы дальше…" – начал он, но Мадина Мусаева, перебив его, продолжила обращение к Путину, следует из стенограммы. "Вы говорили, что Россия – лучший друг ислама, цитировали Коран, а также всегда поддерживаете мусульман. Как вы считаете, как важно для страны сближение с арабским миром и какую роль в этом вопросе играет Рамзан Кадыров?" – спросила она.

"Рамзан Кадыров играет в этом такую же роль, как все другие руководители регионов Российской Федерации. Вообще внешней политикой руководит министерство иностранных дел Российской Федерации, но регионы вносят всегда очень заметный, существенный вклад в усилия МИД страны", - ответил чеченской журналистке Владимир Путин.

Отношения с арабским миром "традиционны и для России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации", добавил он. "У нас очень устойчивые давние связи, уходящие глубоко корнями в века. И сегодня это имеет тенденцию даже к расширению. Если в советское время ещё было связано как-то с определёнными идеологическими соображениями, то сейчас объём и география нашего сотрудничества с исламским миром и с арабским миром стали гораздо шире. Мы этим очень дорожим и будем дальше это делать, развивать эти отношения", - сказал президент.

В октябре 2019 года Рамзан Кадыров после поездки в Объединенные Арабские Эмираты заявил, что связи России с этой страной приобретают "союзнический характер". В конце того же месяца он вновь посетил Ближний Восток, встретился с королем Бахрейна и передал ему приглашение Путина посетить Россию. Такая внешнеполитическая активность главы Чечни свидетельствует о том, что Кремль воспринимает Кадырова как "доверенное лицо" в странах Ближнего Востока, предположили аналитики. В ноябре 2019 года Кадыров побывал в Абу-Даби, чтобы лично выразить соболезнования в связи со смертью представителя президента ОАЭ. Визиты Кадырова на Ближний Восток выгодны и ему самому, и руководству России, пояснили тогда исламоведы.

Кадыров дистанцировался от вопроса Мусаевой о его связях с Ближним Востоком

Сказанные на пресс-конференции слова Путина Рамзан Кадыров прокомментировал поздно вечером 17 декабря в своем Telegram-канале. "Я действительно очень хладнокровно отношусь к западным санкциям. Тема мне эта интересна в другой плоскости, а именно: исходя из каких критериев в список включены благотворительная и спортивные организации, моя супруга и дети? Никто из перечисленных, ни представители гуманитарного фонда и спортклубов никогда даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней. Именно в этом ключе, как выяснилось, интересовалась мнением президента России Владимира Путина и корреспондент из ЧР Мадина Мусаева", - написал он.

Глава Чечни посетовал на "предвзятый" подход авторов санкционных списков. "Мы знаем, что в эти санкционные списки попадал и ряд других губернаторов, но вот такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, еще не было. В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека (за то, что близок к окружению Кадырова)", - написал он.

Вопрос Мусаевой о роли Кадырова в отношениях между Россией и странами Ближнего Востока "не был согласован корреспондентом в своей редакции", добавил глава Чечни. "Но раз он прозвучал, выскажу и свое мнение. Я никогда не считал, что у меня в этом направлении есть большие заслуги. Но даже в тех случаях, когда нужно какое-то содействие в решении тех или иных международных вопросов, мы всегда тесно сотрудничаем и советуемся с МИД России. Иначе никак", - написал он.

При необходимости приходится использовать свои личные дружеские связи и предлагать "помощь в разрешении проблемных ситуаций", пояснил Рамзан Кадыров. "Так было и в случае с возвращением наших соотечественников из Сирии, граждан Беларуси из Ливии, членов экипажа танкера "Механик Чеботарев", журналистов LifeNews из Украины или когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии. Вот в таких случаях, бывает, что нужно использовать имеющиеся личные связи, чтобы ускорить или упростить процесс. Ну а так МИД РФ и без нас отлично справляется со своими обязанностями", - выразил свое мнение глава Чечни.

Вопрос об особой роли Кадырова вынудил Путина искать уклончивый ответ

Перед пресс-конференцией Путина были согласованы темы вопросов чеченской журналистки, но не формулировки, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Скорее всего, журналистка спросила – мол, могу ли я спросить [Путина] про вот это. И ей ответили – разумеется, но форму вопросов не согласовали. Первый вопрос – это еще бог с ним, но второй явно компрометирует Кадырова, поскольку он считает, что играет большую роль в коммуникации арабского мира с Россией", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

По его словам, в России есть два региона, ведущих самостоятельную политику, - это Чечня и Татарстан, и ответ Путина насчет роли Кадырова в связях с арабским миром может быть интерпретирован, как «ты такой же, как все», добавил он. "Видимо, журналистка ждала иного ответа. Расчет был другим – чтобы Путин сказал, что, мол, есть мусульманский политик, кто своей активностью поднимает уровень активности с исламским миром", - сказал Алексей Малашенко. Тем не менее, ответ Путина означает, что Кадыров входит в пул «выдающихся политических деятелей» страны, и деятельность чеченского лидера «имеет огромное значение», пояснил востоковед.

Темы обоих вопросов Мусаевой были согласованы с администрацией Рамзана Кадырова, предположил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Совершенно точно, вопрос про санкции был согласован. Если речь об американских санкциях, то вопрос эмоций и репутации. Все прекрасно понимают, что Кадыров в США не поедет, родных не пошлет. Вполне верю, что Путин придерживается мнения – раз ввели санкции, значит, близкий человек", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Рощин.

По его мнению, Кадыров считает себя лидером мусульманских республик и гордится этой ролью. И его позиция «безусловно прочнее всех остальных лидеров исламских регионов», поскольку, например, глава Татарстана Рустам Минниханов «куда более светский» руководитель, в то время как Кадыров «за ислам», добавил Михаил Рощин.

"Получается, что единственный человек, который позиционирует себя исламским лидером в России, это Кадыров. И он проявляет себя наиболее ярко. Двух мнений тут быть не может", - сказал востоковед. То, что Путин подчеркнул влияние МИД, не означает, что Кадыров не является тем, кем он сам себя позиционирует, по-другому Путин и не мог ответить, пояснил Рощин.

В Чечне "чувствуется влияние Эмиратов", оно там «разлито в воздухе», сказал в ноябре 2019 года "Кавказскому узлу" член редколлегии энциклопедии "Ислам в Российской Федерации", историк Ахмад Макаров. "Кроме того, Чечня - один из трех российских регионов, достаточно известных в мусульманском мире. Но если Дагестан больше известен количеством своих хаджи, то Чечня и Татарстан занимаются международной деятельностью в мусульманском мире", - пояснил Макаров. По его мнению, Кадыров как верующий мусульманин лучше всего подходит для контактов с лидерами государств Аравийского полуострова. "С ним точно не повторится история, случившаяся в 1990-х годах с одним из постсоветских лидеров, которого привели в Каабу, и он не знал, что ему там делать", - рассказал эксперт.

Напомним, что на Ближнем Востоке отношение к Рамзану Кадырову неоднозначное. Так, 17 октября 2019 года внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил Кадырова в притеснениях ваххабитов в связи с тем, что глава Чечни объявил ваххабизм противоречащим Корану и Сунне. Советник Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов вступил в спор с Салихом ибн Базом, но не смог убедительно оспорить доводы и пригласил ибн База в Чечню. Тот отказался, мотивировав отказ презрением к Кадырову. Этот неудачный спор привел к тому, что Адам Шахидов был вынужден объяснять на арабском языке угрозы Рамзана Кадырова в адрес ваххабитов.

29 октября 2019 года ливанский богослов Абдуррахман Димашкия в видеообращении к муфтию Чечни Салаху Межиеву заявил, что чеченские власти осуждают последователей учения саудовского проповедника Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба, но при этом подчеркивают свою любовь к Владимиру Путину. Богослов сказал, что президент России не принес ничего хорошего чеченскому народу, и напомнил о гибели людей и разрушении инфраструктуры в Чечне во время боевых действий.