Минобороны России отчиталось о возвращении беженцев на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе

13 декабря 2020, 00:44

Число беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах из Армении в сопровождении миротворцев, превысило 38 тысяч, отчиталось 12 декабря министерство обороны России. Днем ранее в зоне конфликта было зафиксировано первое со времени прекращения боев нарушение режима прекращения огня.

Как писал "Кавказский узел", к 11 декабря российские миротворцы сопроводили более 37 тысяч беженцев, возвращавшихся в Нагорный Карабах из Армении.

Министерство обороны России учло не всех вернувшихся беженцев, так как около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, сообщило 12 декабря Минобороны РФ. "Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 634 человека. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - отметили в российском военном ведомстве. Всего, по подсчетам Минобороны России, в Нагорный Карабах вернулись 38,5 тысячи беженцев, передал ТАСС.

Непосредственно в Степанакерт, по данным мэрии, с 10 ноября по 10 декабря вернулось 18 тысяч жителей. Всего власти Степанакерта ожидают возвращения около 25 тысяч беженцев, до обострения конфликта население города составляло более 50 тысяч человек. Столицу Нагорного Карабаха планируется восстановить за полгода, заявил мэр Степанакерта Давид Саргсян.

Жители Нагорного Карабаха испытывают трудности из-за отсутствия инфраструктуры, в том числе в регионе нет электроснабжения и интернета. Пользователи Сети упрекнули власти региона за бездействие на фоне гуманитарного кризиса. Выплаты потерявшим жилье карабахцам еще не начались, получить единовременную финансовую помощь тяжело из-за больших очередей, сообщили 10 декабря опрошенные "Кавказским узлом" беженцы.

В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Отметим, что 11 декабря в зоне карабахского конфликта было зафиксировано первое со времени прекращения боев нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали два армянских села в Гадрутском районе, оказавшиеся в анклаве - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Вечером 12 декабря туда прибыли российские миротворцы. Азербайджанским военным удалось установить контроль над селом Хин Тахер, сообщил глава соседнего армянского села Хцаберд. По его словам, жители сел в безопасности.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".