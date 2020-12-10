Власти сочли преждевременным возобновлять работу школ в Бердзоре и двух селах

10 декабря 2020, 20:39

Работу школ и детсада для детей Бердзора, Агавно и Суса будет смысл возобновлять только после возвращения местных жителей в эти населенные пункты, заявили в Минобразования Нагорного Карабаха. В Бердзоре после войны осталось около 100 человек, в Агавно - около 60.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там, но не чувствуют себя в безопасности из-за неясности условий проживания. Хотя старосты армянских общин назвали жизнь в Лачинском коридоре безопасной. Бердзорцы не доверяют местной полиции и потребовали гарантий безопасности, а также социальных гарантий, возобновления работы школ и детсада.

Возобновление работы школьных и дошкольных учреждений Бердзора, Агавно и Суса зависит от того, сколько жителей вернутся на места своего проживания, заявила министр образования Нагорного Карабаха Лусине Караханян корреспонденту "Кавказского узла".

Жители села Агавно, расположенного в Лачинском коридоре, остаются без электричества уже две недели. «Никто из правительства не пришел посмотреть, что происходит в селе», - говорит местная жительница в кадре подготовленного "Кавказским узлом" видеосюжета. «Наше правительство обещало, что электроэнергия будет бесплатная, газ бесплатный, но у нас ничего этого нет. Араик Арутюнян обещал, что приедет поговорить с людьми. Люди собрались, а к нам никто не приехал», - сетует женщина. Местные жители вынуждены собирать дрова.

В общинах Агавно и Сус по одной школе, в Бердзоре - две школы и один детсад. "Так как жители этих трех общин в неопределенности, открытие школ нецелесообразно. Сроки зависят от возвращения людей в свои дома. Как только этот вопрос решится, общеобразовательные учреждения будут открыты", - пояснила министр.

В Бердзоре до войны проживали около 2200 человек, сейчас в общине осталось около 100 горожан, преимущественно мужчины, заявил "Кавказскому узлу" мэр Бердзора Нарек Алексанян. В селе Агавно до 27 сентября проживали свыше 300 человек. "Сейчас в селе живут порядка 60 человек", - рассказал глава общины Агавно Андраник Чавушян. Связаться с главой общины Сус, чтобы выяснить численность оставшегося там населения, корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.