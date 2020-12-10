10 декабря 2020, 20:39
Власти сочли преждевременным возобновлять работу школ в Бердзоре и двух селах
Работу школ и детсада для детей Бердзора, Агавно и Суса будет смысл возобновлять только после возвращения местных жителей в эти населенные пункты, заявили в Минобразования Нагорного Карабаха. В Бердзоре после войны осталось около 100 человек, в Агавно - около 60.
Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там, но не чувствуют себя в безопасности из-за неясности условий проживания. Хотя старосты армянских общин назвали жизнь в Лачинском коридоре безопасной. Бердзорцы не доверяют местной полиции и потребовали гарантий безопасности, а также социальных гарантий, возобновления работы школ и детсада.
Возобновление работы школьных и дошкольных учреждений Бердзора, Агавно и Суса зависит от того, сколько жителей вернутся на места своего проживания, заявила министр образования Нагорного Карабаха Лусине Караханян корреспонденту "Кавказского узла".
Жители села Агавно, расположенного в Лачинском коридоре, остаются без электричества уже две недели. «Никто из правительства не пришел посмотреть, что происходит в селе», - говорит местная жительница в кадре подготовленного "Кавказским узлом" видеосюжета. «Наше правительство обещало, что электроэнергия будет бесплатная, газ бесплатный, но у нас ничего этого нет. Араик Арутюнян обещал, что приедет поговорить с людьми. Люди собрались, а к нам никто не приехал», - сетует женщина. Местные жители вынуждены собирать дрова.
В общинах Агавно и Сус по одной школе, в Бердзоре - две школы и один детсад. "Так как жители этих трех общин в неопределенности, открытие школ нецелесообразно. Сроки зависят от возвращения людей в свои дома. Как только этот вопрос решится, общеобразовательные учреждения будут открыты", - пояснила министр.
В Бердзоре до войны проживали около 2200 человек, сейчас в общине осталось около 100 горожан, преимущественно мужчины, заявил "Кавказскому узлу" мэр Бердзора Нарек Алексанян. В селе Агавно до 27 сентября проживали свыше 300 человек. "Сейчас в селе живут порядка 60 человек", - рассказал глава общины Агавно Андраник Чавушян. Связаться с главой общины Сус, чтобы выяснить численность оставшегося там населения, корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.
Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий.
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"