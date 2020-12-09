Жители Бердзора выразили недоверие местным полицейским

09 декабря 2020, 21:09

Полицейские в Бердзоре не носят служебную форму и оружие и не могут обеспечить безопасность местному населению, заявили жители города. Бердзорцы потребовали гарантий безопасности, возобновления работы школ и детсада.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там, но заявили, что не чувствуют себя в безопасности из-за неясности условий проживания. При этом старосты армянских общин назвали безопасной жизнь в Лачинском коридоре.

Азербайджанские войска восстановили контроль над Лачинским районом спустя 28 лет. Это последний из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. Большинство жителей покинули территорию района до ее передачи Азербайджану. При этом они пожаловались на запоздалое оповещение об эвакуации и на неопределенность в отношении статуса города. Власти предоставили машины для перевозки вещей в последний момент и не говорили жителям ничего о передаче Лачина азербайджанской стороне, заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян. Местные жители рассказали, что передача Лачинского района стала для них неожиданностью. После массового исхода вынужденные переселенцы нашли убежище у родственников.

Опасения жителей Бердзора, которые не хотят возвращаться в свои дома, обоснованы, считает житель города Мгер Мазманян. По его словам, полицейские, несущие службу в Бердзоре, не вооружены.

«Сотрудники силовых структур не носят форму, отсутствие каких-либо различительных знаков у сотрудников силовых структур – МЧС, полиции, СНБ, не придает уверенности в защищенности», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мгер Мазманян.

По его мнению, чтобы горожане вернулись в свои дома, нужны гарантии безопасности на государственном уровне. Бердзор нельзя назвать компактным, дома расположены на расстоянии друг от друга, и, если кто-то окажется в опасности, он не сможет позвать на помощь, добавил мужчина. «Например, ближайший к моему дому дом находится почти в 500 метрах. Пока что мне не понятно, как мы тут будем жить», - сказал Мазманян.

Жительница Бердзора Ашхен Степанян, в доме которой в ее отсутствие неизвестные раскидали вещи и обрезали провода, заявила, что не писала заявление в полицию. Однако силовики, по словам женщины, в курсе этого инцидента. Она уверена, что это не были мародеры, а целью неизвестных было напугать жителей дома.

«Я через своих знакомых сообщила полиции, что в мой дом проникли азербайджанцы. Но они ничего не предприняли. Всего лишь посоветовали вывезти вещи. Да и что они могут сделать? Их самих скоро расформируют, они не знают, какая их ждет участь», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Ашхен Степанян.

Она сейчас находится в Ереване, но хочет вернуться в город, однако отсутствие той инфраструктуры, которая была до войны, лишает ее надежды на возвращение. «Если не будет полиции, школы и детсад не будут работать, как простым людям жить?» - задалась она вопросом.

6 декабря в Ереване прошли акции протеста с требованием к властям дать четкие разъяснения о статусе населенных пунктов Бердзор, Агавно и Сус. Армяне, которые решат остаться в Бердзоре после передачи Лачинского коридора, все равно будут вынуждены уехать, заявили местные жители. По их словам, в городе небезопасно, поликлиника и детсад не работают.

Мэр Бердзора Нарек Алексанян подтвердил, что сотрудники полиции не носят служебную форму. При этом, по его словам, полиция несет службу на служебных машинах.

«Насчет оружия не могу сказать, есть ли у них табельное. Но ношение какой-либо формы в городе запрещено после подписания заявления [о прекращении военных действий]. Расформируют ли силовые структуры, не могу сказать. Но, полагаю, что после 1 января штат полиции сократится, учитывая, что территория района заметно сократилась, прежний штат полиции был рассчитан на весь Кашатагский район, и теперь в их ведении останется три населенных пункта», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Нарек Алексанян.

В городе действует опорный пункт полиции, куда граждане могут обратиться в случае ограбления их домов, добавил он. «Полиция также патрулирует улицы, чтобы пресечь грабежи. Но за всем не уследишь», - отметил Алексанян. Он уверен, что «этим промышляют не местные». «Пользуются тем, что дома пустуют, пытаются нажиться», - добавил мэр.

Он рассказал, что у Бердзора нет территорий под пастбища и земледелие, горожане работали в госструктурах. «В городе была своя инфраструктура, начиная от общеобразовательных учреждений, и заканчивая административным сектором. Крупного производства в городе не было», - пояснил мэр Бердзора.

Он добавил, что городская инфраструктура - две школы, детсад и больница - не пострадали во время войны, но не работают до сих пор. За сутки число вернувшихся жителей не изменилось, сообщил Нарек Алексанян.

Напомним, 8 декабря мэр Бердзора рассказал, что в городе сейчас живет около ста человек, среди них есть семьи с детьми – всего около 10 детей, а до войны в городе проживало свыше двух тысяч человек. "В городе работают три магазина, проблем с электричеством и водой нет. Правда, газопровод поврежден в результате обстрелов, и газа пока нет. Но население Бердзора ранее особо не потребляло газ, сам город не полностью был газифицирован", – рассказал ранее Алексанян.