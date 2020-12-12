Миротворцы вмешались в противостояние в Гадрутском районе

12 декабря 2020, 20:25

Боевые действия в районе двух сел Гадрутского района прекращены, туда прибыли российские миротворцы. Азербайджанским военным удалось установить контроль над селом Хин Тахер, сообщил глава соседнего армянского села Хцаберд.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сообщало, что вечером 11 декабря на гадрутском направлении произошла перестрелка с азербайджанскими военными. Получили ранения три карабахских солдата. Минобороны России подтвердило, что перестрелка в Гадрутском районе 11 декабря стала первым случаем нарушения перемирия. Сегодня карабахская Армия обороны заявила, что азербайджанские военные возобновили наступление на два армянских села - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар).

10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В регион введены российские миротворцы, а в Баку российские и турецкие военные работают в совместном центре по контролю за соблюдением перемирия. По условиям соглашения о режиме прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армянские военные оставили Хин Тахер

Глава администрации района Ваан Саадян сообщил, что боевые действия уже прекращены, миротворцы прибыли в села Хцаберд и Хин Тахер. "Теперь ведется разбирательство о том, кто нарушил режим прекращения огня", - процитировал Саадяна "Sputnik Армения".

Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, со ссылкой на представителя штаба российских миротворческих сил сообщило издание.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян заявила, что "нападение азербайджанских войск в направлении Хин Тахер - Хцаберд в первую очередь должно удостоится реакции со стороны миротворцев РФ". "С раннего утра руководство миротворческих сил полностью осведомлено о происходящих событиях", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнюю публикацию на странице Геворгян в Facebook.

Армянские военные оставили Хин Тахер, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава сельской общины Хцаберд Александр Аванесян в 20.10 (19.10 мск). "Община Хин Тахер захвачена азербайджанцами, а община Хцаберд окружена со всех сторон", - сказал он, добавив, что "российский миротворческий контингент стоит на своих постах и не вмешивается". Мирные жители, по словам Аванесяна, в безопасности.

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в "провокационных действиях на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". "Со стороны вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - говорится в публикации на сайте ведомства от 19.03 мск.

Два армянских села оказались среди занятых Азербайджаном территорий

Села Хин (Старый) Тахер и Хцаберд Гадрутского района и после 10 ноября оставались под контролем вооруженных сил Нагорного Карабаха, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в карабахском Минобороны.

Под армянским контролем оставались как села Хин Тахер и Хцаберд, так и гора Дизапайт с монастырем Катаро, сообщила журналистка издания Civilnet Лика Закарян, 26 ноября отчитавшаяся о поездке в Гадрутский район.

"Частичка большого Гадрута в наших руках, и доблестные парни все еще стоят там и защищают эти места. С трех сторон они окружены азербайджанскими войсками, и только одна дорога ведет в "мир". О локации деревни: Хцаберд находится в регионе Гадрут, но туда есть дорога и через Лисагор-Кирсаван. "Дорога" слишком громко сказано, но все же. Находясь на этом месте, группа предотвратила продвижение противника в сторону Лисагора (азербайджанское название - Туршсу. - Прим. "Кавказского узла"), а оттуда и в Шуши (азербайджанское название - Шуша. - Прим. "Кавказского узла"). А еще они заняли стратегические высоты вокруг деревни Хцаберд", - написала Закарян на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что вопрос о принадлежности двух сел усложняется в связи с передачей Азербайджану Лачинского района. "Эта дорога (через Лисагор) будет недоступна, и они останутся в анклаве", - указала Закарян.

"77-й день войны, Арцах в присутствии миротворцев. Война продолжается", - написала Закарян в Facebook сегодня.

Лачинский район, за исключением соединяющего Армению и Нагорный Карабах "Лачинского коридора", перешел под контроль Азербайджана 1 декабря. Азербайджан настаивает на изменении маршрута коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином. Армяне, оставшиеся в городах и селах Лачинского коридора, не чувствуют себя в безопасности, указано в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".