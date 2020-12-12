Село Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала). Конец ноября 2020 года. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/CivilNet.TV/videos/1783518675130602

12 декабря 2020, 18:37

Нагорный Карабах заявил о новом наступлении азербайджанской армии

Азербайджанские военные возобновили сегодня наступление на два армянских села в районе Гадрута, заявила Армия обороны Нагорного Карабаха. Минобороны России подтвердило, что перестрелка в Гадрутском районе 11 декабря стала первым случаем нарушения перемирия.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сообщало, что вечером 11 декабря на гадрутском направлении произошла перестрелка с азербайджанскими военными. Получили ранение три карабахских солдата.

10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В регион введены российские миротворцы, а в Баку российские и турецкие военные работают в совместном центре по контролю за соблюдением перемирия. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что перемирие соблюдается.

Азербайджанская армия возобновила сегодня наступательные действия в направлении расположенных в Гадрутском районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар), передал сообщение пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха "Sputnik Армения".

Карабахские военные заявили, что в ответ предпринимаются "соразмерные действия", сообщило РИА "Новости". Армянские села Хцаберд и Хин Тахер оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область сейчас находится под контролем вооруженных сил Азербайджана, отмечается в публикации.

Минобороны России признало, что вечером 11 декабря впервые после начала российской миротворческой операции был нарушен режим прекращения огня. "11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", — процитировал сегодня бюллетень Минобороны России ТАСС.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 18.37 мск 12 декабря, нет информации о нарушении перемирия 11 и 12 декабря.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября.  10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Политический кризис в Армении стал помехой для демаркации границ с Азербайджаном", "Нагорный Карабах обнародовал новый список погибших военных", "Власти Бердзора решили повременить с восстановлением инфраструктуры".

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