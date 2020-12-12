Власти Бердзора решили повременить с восстановлением инфраструктуры

12 декабря 2020, 02:38

В Бердзоре есть свет и вода, работают магазины, вопросы о дальнейшем восстановлении инфраструктуры следует решать после того, как появится определенность со статусом города, сказал мэр. Создание нормальных условий для жизни станет стимулом для возращения в город его жителей, считают армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там, но они не чувствуют себя в безопасности. Бердзорцы не доверяют местной полиции и потребовали гарантий безопасности, а также социальных гарантий, возобновления работы школ и детсада. Работу школ и детсада в этих населенных пунктах возобновлять планируется после возвращения местных жителей, заявили в Минобразования Нагорного Карабаха.

Население не торопиться возвращаться в город, в общине по прежнему живут не более 100 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мэр Бердзора Нарек Алексанян. По его словам, в Бердзоре есть свет и вода.

Электричество в городе есть, однако недавно из-за обрыва проводов света не было полдня, сказал мэр. "В общине выпал снег. Дома отапливают электрическими обогревателями или дровяными печками", - сказал он.

Алексанян рассказал, что водоснабжение в городе обеспечивается с помощью глубинных насосов. "До войны воду подавали раз в два дня. Теперь, так как населения мало, воду подают ежедневно по два-три часа», - сказал он.

В Бердзоре работают три магазина, которые закупают продукцию либо в Степанакерте, либо в Горисе, рассказал Алексанян. «Хлеб привозят из Гориса. До войны было две пекарни. Одна закрылась после отправки хозяина на фронт. Вторая пекарня до середины войны обеспечивала хлебом и город, и войска, но потом ее перевезли из соображений безопасности в Горис. Все три городские аптеки закрылись с началом войны», - рассказал мэр.

В Сусе есть электричество, но есть проблема с водой, рассказал он. Сейчас в общине почти никого не осталось, живут около 10 человек, отметил он. «Там (в селе) и до войны не было магазинов. Люди приезжали (за покупками) в Бердзор, община граничит с городом», - пояснил Алексанян.

По его словам, в городе остались семь сотрудников полиции, которые не носят форму и оружие. «Скорее всего, из соображений безопасности», - предположил мэр.

Восстанавливать инфраструктуру в городе можно будет после внесения определенности в статус города, считает мэр. «После того, как будет утвержден бюджет на 2021 год, станет понятно, какая структура будет расформирована или сокращена. Пока в этом вопросе есть неопределенность», - сказал Алексанян.

Владелец магазина в Бердзоре Карен Саакян рассказал, что в городе остаются не более 30 мужчин. По его словам, в магазинах отовариваются российские миротворцы. «Для себя привозим лаваш из Гориса. Нас тут несколько мужчин, мы пытаемся пресечь мародерство. Полиции нет. А те, кто остались, ходят в гражданской одежде. Одно из помещений я превратил в казарму. Живем вшестером, еще кто-то один из нас дежурит 24 часа в магазине», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Город опустел из-за безответственности властей, которые распустили слухи, что город будет передан Азербайджану, считает он. «В населенных пунктах, которые остались в Лачинском коридоре, можно было бы разместить пять-шесть тысяч переселенцев из населенных пунктов Кашатагского района, которые отдали Азербайджану. Было бы организовать компактное проживание, было бы отделение полиции из 10-12 сотрудников, МЧС и пожарных столько же, работников электросети и водоснабжения. А теперь надо восстановить дома, чтобы вернуться, так как у многих домов украли крыши, и их подтапливает дождь и снег», - рассказал Саакян.

Электричество отключается по несколько раз в день, а дрова, которые население для себя заготовило, разворовали, сказал он. "Даже лес в городе срубили. Впечатление, что город возвращают Азербайджану, хотя это не так", - посетовал горожанин.

Он считает, что сейчас, даже если жители захотят вернуться, то в Бердзоре смогут разместить не более 300 человек. "Не смогут быстро восстановить окна в домах, чтобы люди смогли вернуться", - полагает местный житель.

Восстановление инфраструктуры названо условием возвращения людей

Научный сотрудник Института Кавказа, эксперт в вопросах миграции Грант Микаелян считает, что возвращение жителей зависит от условий, в которых им предстоит жить.

«В средние века люди переезжали и со временем осваивались, развивали инфраструктуру. Современный же человек не может без школьного образования - это обязательное условие для репатриации. Чтобы интеграция проходила без проблем, обычно предварительно восстанавливают часть инфраструктуры», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Жителям населенных пунктов Лачинского коридора, статус которых еще не регулирован, необходимы гарантии, понимание политики властей, считает Микаелян. «Люди должны видеть, что будет с инфраструктурой. Ее наличие покажет, что власти настроены восстанавливать нормальную жизнь в регионе», - пояснил он.

Микаелян считает неверным ждать инициативы от населения, так как люди дезорганизованы и дезориентированы. Отсутствие же инфраструктуры отпугнет их или приведет к желанию уехать обратно, считает он.

Глава "Центра общинной мобилизации и содействия" Олег Дулгарян считает, что если стоит цель вернуть людей, необходимы гарантии, что им не придется уезжать во второй раз. "Если инфраструктура была, нужны гарантии, что они будут работать», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Восстановление инфраструктуры повысит доверие к политике властей по возвращению граждан, добавил Дулгарян. «Складывается впечатление, что [...] власти сами не знают, будут восстанавливать инфраструктуру или нет. В такой ситуации, конечно, некоторые люди вернутся, особенно те, кому некуда больше уехать. Но массового возвращения не произойдет. Людей надо мотивировать восстановлением инфраструктур», - подчеркнул глава центра.