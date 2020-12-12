Политический кризис в Армении стал помехой для демаркации границ с Азербайджаном

12 декабря 2020, 16:40

Условий для начала переговоров об армяно-азербайджанской границе нет, поскольку Никол Пашинян может уступить власть реваншистам, заявил политолог Камран Гасанов. Границу с Азербайджаном не определила даже Грузия, а переговоры между Ереваном и Баку будут намного более проблематичными, указали армянские эксперты.

"Кавказский узел" сообщал, что на декабрь намечено начало переговоров о демаркации армяно-азербайджанской границы, которая не проводилась из-за карабахского конфликта.

Отсутствие четко оговоренных границ вызывает проблемы, как у жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, так и у жителей Армении. С 27 ноября простаивает Соткский рудник, часть которого находится в Гегаркуникской области Армении, а другая оказалась на территории Кельбаджарского района Азербайджана. Для возобновления работы рудника потребуются длительные переговоры и демаркация границы, указали как азербайджанские, так и армянские аналитики. Сельчане не верят, что смогут снова работать на Сотском руднике после переговоров Армении и Азербайджана о границах, поэтому некоторые нашли новую работу. А жители карабахского Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и других населенных пунктов так называемого Лачинского коридора не хотят возвращаться в свои дома из-за неопределенности статуса этой территории, узкой полосой разрезающей Лачинский район Азербайджана.

Препятствием для начала переговоров по делимитации границы является нестабильность политической системы в самой Армении, считает старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, политолог Камран Гасанов.

"Надо выждать время, не менее полугода: останется ли Пашинян руководителем, можно ли с ним договариваться? Поскольку неизвестно, какую политику будут выстраивать те силы, которые придут после него. Если это будет реваншистский путь, то никаких переговоров с ними не будет. А с Пашиняном можно договориться, некоторые политики правящей партии уже озвучивают необходимость начать мирные переговоры", – указал корреспонденту "Кавказского узла" Гасанов.

Сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября, армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна, с тех пор в стране продолжаются массовые протесты. 8 декабря истек срок ультиматума об отставке Пашиняна, после чего в разных частях Еревана начались акции неповиновения. Полиция отвечает на акции задержаниями.

Азербайджан, по мнению Гасанова, к переговорам готов.

"Главные проблемные участки – Тавуш и границы Лачина, Кельбаджара с Арменией – наиболее сложны потому, что в Тавуше были попытки поменять границу, в двух других районах Армения пыталась отодвинуть границу ближе к Азербайджану. Проблемная зона – Лачин, где проходит коридор. Полная делимитация границы для Баку будет возможна только при условии полного возврата контроля над остатками самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, – заключил политолог.

10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Азербайджан не только удержал позиции, занятые во время обострения конфликта, но и настоял на передаче под свой контроль ряд других территории. В целом из-под контроля Степанакерта были выведены две трети территории. Это привело к массовому исходу беженцев. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты".

В демаркации заинтересованы и Армения, и Азербайджан

Раз вице-премьер Армении официально заявил о намерении начать диалог по границе, это означает, что по дипломатическим каналам между Арменией, Азербайджаном и Россией ведутся переговоры, указал ведущий эксперт турецкого Стратегического центра по изучению Ирана, доктор политических наук, специалист в области российской внешней политики Сабир Аскароглу.

"Конечно же, в этом больше всего заинтересована Россия, так как Москва хочет стабильности в регионе и закреплении своих позиций в Нагорном Карабахе", – отметил он. Политолог указал и на то, что о своей заинтересованности в урегулировании ситуации заявляла и Турция.

Трехстороннее соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, и это может стать фактором экономического усиления Армении, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армении, как более слабой в военном отношении стороне, нужно обезопасить свои границы, считает Аскароглу. "Армения не в силах вести с Азербайджаном войну. При возникновении нового военного конфликта вооруженные действия будут вестись уже не на территории Карабаха, а в самой Армении. Другой фактор, который вынуждает Армению мириться с произошедшим – то, что после определения границ и решения территориальных проблем Армения уже сможет заниматься восстановлением своей экономики и развитием торговых отношений с соседями, участвовать в региональных проектах и перестать жить в страхе", – заключил эксперт.

Азербайджану, как подчеркнул Аскароглу, "нужна победа, зафиксированная международным правом". "И если проблемы с Арменией решатся, Баку сможет начать восстановление Карабаха административно и экономически", – сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 декабря заявил о совместных с Турцией и Ираном проектах по восстановлению населенных пунктов, перешедших под контроль Баку по итогам осенней кампании. Алиев также пригласил для сотрудничества Италию.

Самым сложным вопросом при определении границ эксперт назвал принадлежность Лачинского коридора. В целом успешность переговоров находится под угрозой из-за неопределенности статуса Нагорно-Карабахской Республики.

"Армения, которая проиграла битву за Карабах, хочет определить его статус на своих условиях. И этот нюанс будет серьезной проблемой на переговорах для всех сторон. Когда начнутся переговоры, и насколько они будут успешными, сказать сложно. Потому что Азербайджан, как страна-победитель, будет по праву требовать максимальной выгоды для себя, а Армения будет стараться что-нибудь оставить за собой, с чем Азербайджан не согласится", – сказал Сабир Аскароглу корреспонденту "Кавказского узла".

Пограничный спор между Баку и Тбилиси внушил армянских экспертам пессимизм

Процесс демаркации границ на территории бывшего СССР не завершен не только между Арменией и Азербайджаном, указал корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Так, армянская граница с Грузией до сих пор не демаркирована примерно на треть. Не демаркированы границы между Грузией и Россией, Эстонией и Россией, Украиной и Россией, Казахстаном и Россией, Узбекистаном и Таджикистаном, Киргизией с Таджикистаном и Узбекистаном. "Это сложный, муторный и долгий процесс. Демаркировать границы за пару недель невозможно априори. Кроме того, существует весь формат армяно-азербайджанских давних конфликтных отношений, и это все еще осложнено и войной", – добавил Искандарян.

Он отметил, что нет ясности, на каких именно основаниях будет проводиться процесс демаркации, на какие карты будут ориентироваться стороны. "Кроме того, нет политической воли для согласованного процесса", – заключил Искандарян. По его мнению, в ближайшее время стороны не смогут продвинуться дальше заявлений о начале процесса демаркации.

Вице-премьер Тигран Авинян, анонсируя начало переговоров уже в декабре, использовал слова "по всей вероятности" и не назвал конкретной даты, отметил политобозреватель информационно-аналитического издания Lragir.am Акоп Бадалян. "Нет сомнений, что процесс демаркации будет очень длительным, очень проблемным и болезненным, с множеством разногласий", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Акоп Бадалян.

Он также указал на пример других стран. Так, между Грузией и Азербайджаном достаточно добрососедские отношения, но и там процесс демаркации растянулся на годы и привел к разногласиям, отметил Бадалян.

Грузино-азербайджанский пограничный спор обострился весной 2019 года, когда пограничники Азербайджана перекрыли монахам, паломникам и туристам дорогу к монастырю Удабно. Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы. Грузинская церковь заявила о праве собственности на монастыри Удабно и Чичхитури комплекса "Давид Гареджи". Азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном части монастырского комплекса.

По словам Бадаляна, неофициально процесс демаркации границ между Арменией и Азербайджаном уже идет. "Азербайджанцы приходят, заявляют, что это их территория, армянской стороне нужно отступать, где-то позиции сдвигают, где-то наоборот. То есть сам процесс уже есть, просто нужно его вывести на официальный политический уровень с большой ответственностью сторон. И в этом больше должен быть заинтересован Ереван, поскольку для Баку это вопрос манипуляции, вопрос политической игры", – считает политобозреватель.

Тем, что Армения больше заинтересована в успешном проведении переговоров, Бадалян объяснил обращение президента Армении Армена Саргсяна, который попросил Владимира Путина содействовать процессу демаркации границ. Политобозреватель считает, что в рамках процесса демаркации будет установлен и статус Лачинского коридора.

Споры вокруг делимитации грузино-азербайджанской границы показали, что важно прежде всего определиться с картой, на основании которой будет определяться граница, указал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по Грузии аналитико-исследовательского центра "Орбели" Джонни Меликян. "В различные периоды советской истории карта менялась, много территорий было отторгнуто – как от Армении, особенно в Тавушской области, так и от Нагорно-Карабахской автономной области в пользу Азербайджана", - отметил Джонни Меликян.

Армянский Комитет кадастра приступил к работе по демаркации государственной границы, но его сотрудники не осведомлены о действиях, которые предпринимаются в этом отношении с азербайджанской стороны, сообщил начальник Центра геоматики Комитета кадастра Ваагн Мурадян. Сотрудники комитета ориентируются на международно признанные границы на момент распада СССР, со ссылкой на Мурадяна сообщило "Радио Азатутюн" 30 ноября.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".