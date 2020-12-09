Власти Армении обозначили сроки начала переговоров о границе с Азербайджаном

09 декабря 2020, 17:18

Начать переговоры о демаркации армяно-азербайджанской границы планируется до конца 2020 года при посредничестве России, заявил сегодня вице-премьер Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Азербайджан не только удержал позиции, занятые во время обострения конфликта, но и настоял на передаче под свой контроль ряд других территории. В целом Нагорный Карабах лишился двух третей территории, которую контролировал до 27 сентября. Это привело к массовому исходу беженцев.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты".

Переговоры по демаркации границы с Азербайджаном будут проходить при посредничестве российской стороны, они состоятся уже в 2020 году, заявил сегодня в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян. "Переговоры при посредничестве российской стороны, скорее всего, начнутся уже в 2020 году", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов о демаркации.

Авинян отметил, что юридическая фиксация границы между Арменией и Азербайджаном не проводилась. "Мы подняли все правовые документы и карты, которые послужат основой для этих переговоров, и по этой повестке в ближайшие недели состоятся переговоры", - процитировало Авиняна РИА "Новости".

Отсутствие четко оговоренных границ вызвало проблемы как у жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так и у жителей Армении. Так, жители Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и других населенных пунктов так называемого Лачинского коридора не хотят возвращаться в свои дома из-за неопределенности статуса этой территории, узкой полосой разрезающей Лачинский район Азербайджана.

С 27 ноября простаивает Соткский рудник, часть которого находится в Гегаркуникской области Армении, а другая оказалась на территории Кельбаджарского района Азербайджана. Для возобновления работы рудника потребуются длительные переговоры и демаркация границы, указали как азербайджанские, так и армянские аналитики.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".