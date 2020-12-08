Указатель на Сотк. Армения. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=zT5hvcb47wA

08 декабря 2020, 14:27

Специалисты перечислили варианты возобновления работы Соткского рудника

Возобновление работ на территории Соткского месторождения возможно как после демаркации границы с участием топографов из Азербайджана и Армении, так и после инициативного определения границы азербайджанской стороной, указал географ Алексей Гуня. Переговорам представителей двух стран помешает отсутствие дипломатических отношений, предположил журналист Мехман Алиев. Технически разработка рудника с двух сторон возможна, сообщил специалист по горному делу Виктор Игнатов.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября работникам Соткского золотоносного месторождения не позволили выйти на работу в связи с переговорами по разделению территории рудника. Часть рудника находится в Гегаркуникской области Армении, другая ранее находилась в Нагорном Карабахе, а теперь относится к территории Кельбаджарского района Азербайджана. Компания GeoProMining Gold, эксплуатирующая рудник, оказалась в состоянии вынужденного простоя. Для возобновления работы рудника потребуются длительные переговоры и демаркация границы, указали азербайджанские аналитики.

В GeoProMining Gold работают более 1600 человек, из них 900 – на руднике Сотк. GeoProMining - международная диверсифицированная горнодобывающая компания, которая специализируется на добыче и переработке золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении. По данным Комитета госдоходов Армении, GeoProMining Gold по итогам первого полугодия 2020 года занимает четвертую строку среди крупных налогоплательщиков страны. За этот период 1000 крупных налогоплательщиков выплатили свыше 492,6 млрд драмов (около 969 млн долларов), в том числе GeoProMining Gold – 12 771 018 драмов (25,12 тысячи долларов), говорится в справке "Сотк: золотой рудник раздора" на "Кавказском узле". На сайте компании GeoProMining Gold указано, что в 2018 году на руднике в Сотке было добыто 130 тысяч тройских унций золота, т.е. чуть более четырех тонн.

В ситуации с необходимостью провести демаркацию границы на Соткском руднике возможны два варианта развития событий, рассказал старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. "Один вариант: азербайджанцы в одностороннем порядке, до достижения соглашения, проведут границу. Другой - будут переговоры [с Арменией] с участием российских представителей, следящих за тем, чтобы граница прошла точно по топографическим картам СССР", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Демаркация границы, по его словам, проводится в два этапа. "Вначале идет делимитация, когда происходит знакомство с местностью, где будет проходить демаркация, устанавливаются реперные точки. Потом уже идет демаркация, когда устанавливаются пограничные столбы", - рассказал географ.

В демаркации принимают участие только группы топографов двух стран (или одной, если она решит провести одностороннюю демаркацию границы), и участие владельцев рудника не предусмотрено "в принципе", подчеркнул Алексей Гуня.

Для демаркации границы обычно создается совместная комиссия, подтвердил директор азербайджанского информагентства Turan Мехман Алиев. "У нас (Азербайджана) была такая комиссия с Россией, с Грузией, но армяно-азербайджанской комиссии нет, поскольку между двумя странами нет дипотношений, а для создания комиссии по демаркации границы все же сначала нужны отношения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В советский период 74% территории Соткского месторождения входило в состав Азербайджана, и столько же должно отойти к Азербайджану теперь, считает Алиев. По его мнению, должны также пройти переговоры о компенсации Азербайджану за добычу золота в тот период, когда месторождение контролировали власти Нагорного Карабаха. "Это нарушение, которое противоречит и национальному, и международному законодательству", - пояснил Мехман Алиев, предположив, что до завершения переговоров никакой добычи на руднике вестись не будет.

Совместная добыча руды на одном месторождении двумя компаниями технически вполне возможна, сказал профессор кафедры горного дела Южно-Российского государственного политехнического университета в Новочеркасске Виктор Игнатов.

"Мы сейчас делаем проект для месторождения в Адыгее, там добычу будут вести сразу три компании. Главное здесь - подписать соглашение о разделе запасов месторождения по участкам: одной стороне этот участок, другой стороне – другой", - пояснил Виктор Игнатов корреспонденту "Кавказского узла".

Какие территории достались Азербайджану после войны в Нагорном Карабахе, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Аналитики указали на политический аспект проблемы с Соткским рудником", "Жители армянского села обвинили золотодобывающую компанию в загрязнении воды", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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