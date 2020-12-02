Азербайджанские аналитики указали на проблемы возобновления работы Соткского рудника

02 декабря 2020, 01:43

Для возобновления работы на территории Соткского месторождения потребуются длительные переговоры и демаркация границы, уверены опрошенные «Кавказским узлом» азербайджанские аналитики. Работники золотодобывающего предприятия ожидают, когда их вызовут на работу после простоя.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября работникам Соткского золотоносного месторождения не позволили выйти на работу в связи с переговорами по разделению территории рудника, через который проходит новая линия госграницы Азербайджана. Часть рудника находится в Гегаркуникской области Армении, другая ранее находилась в Нагорном Карабахе, а теперь относится к территории Кельбаджарского района Азербайджана. Компания GeoProMining Gold, эксплуатирующая рудник, находится в состоянии вынужденного простоя. Решение проблемы Соткского рудника, лежит в политической плоскости, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Добыча золота на Сотском руднике возобновится очень нескоро, поскольку для этого потребуется демаркация границы и урегулирование возможных споров, считает азербайджанский экономист Натиг Джафарли. По его данным, есть решение Кабинета министров страны о передаче месторождения компании AzerGold с 50%-ным госучастием.

«Азербайджанская сторона настроена очень серьезно. Понадобится время на изучение вопроса, плюс на демаркацию границы. Основной вход на рудник, по моим данным, был со стороны территории, которая возвращена Азербайджану. Чисто теоретически возможно построить заход на рудник на территории Армении, если месторождение заходит туда, но это породит очередные споры, которые отпугнут бизнес. Любому бизнесу нужна безопасность. Если ее не будет — не будет и никаких работ по добыче золота», - пояснил Джафарли.

Компания AzerGold создана по распоряжению президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Она осуществляет работы по исследованию, разработке залежей драгоценных и цветных металлов в стране, а также добычей, переработкой и торговлей благородными металлами, сообщил 29 ноября «Спутник-Азербайджан».

По информации азербайджанского журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, рудник в Сотке передан властями Азербайджана другой компании - речь идет об американской фирме RV Investment Services Grouр LLC ("дочерней" Anglo Asian Mining PLC), договор с которой был заключен в августе 1997 года, и которая по этому договору, должна передавать в бюджет 50% чистой прибыли.

Бабалы также подчеркнул, что Азербайджан собирается подавать в суд и требовать возмещения убытков за незаконную добычу полезных ископаемых на землях, принадлежавших Азербайджану.

R.V. Investment Grouр Services LLC является «дочкой» компании «Anglo Asian Mining PLC» - оператор по разработке месторождений золота в Азербайджане, проинформировал 21 августа 2019 года «Интерфакс». По данным агентства, контракт на разработку шести золотоносных месторождений в Азербайджане, в том числе Сеюдлю, был подписан 20 августа 1997 года и утвержден Милли Меджлисом (парламент Азербайджана) в марте 1998 года. После распада СССР азербайджанская сторона не раз заявляла о своих претензиях на золото месторождения Сотк, называя его Сеюдлю, говорится в справке "Сокт: золотой рудник раздора" на "Кавказском узле".

По мнению Бабалы, для урегулирования ситуации с рудником потребуются дополнительные переговоры. «Две трети рудника находится на территории Азербайджана. Вероятно, этот вопрос всплывет на переговорах зимой или позже, как и другие неурегулированные вопросы», - заключил эксперт.

Лишь 24% рудника Сотк, по утверждению начальника Национальной службы георазведок Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиева, находится на территории Армении. Космический снимок со спутника Sentinel-2 от 14 ноября 2020 года с наложенной на него линией государственной границы Армении (слева) и Азербайджана (справа) в соответствии с ее положением на советской топографической карте масштаба 1:100 000 не может дать точных цифр по площади, но показывает, что большая часть территории рудника действительно приходится на Азербайджан.

Во время простоя в ноябре компания GeoProMining Gold, занимающаяся добычей золота в Сотке, повела с работниками даже лучше, чем требует законодательство Армении, заявил корреспонденту «Кавказского узла» председатель отраслевого республиканского союза профессиональных организаций горняков, металлургов и ювелиров Армении Эдуард Пахлеванян.

«Согласно законодательству о труде, при простое, происходящем не по вине работника и не по вине работодателя, работнику выплачивается две трети его зарплаты. Здесь же работникам полностью выплачивалась вся их зарплата. В дальнейшем компания перевела часть работников на свои другие предприятия, а остальные (остались) на руднике», - уточнил Пахлаванян.

Он добавил, что профсоюз гордится таким поведением работодателя, и он уже стал примером в отрасли. «Не могу сказать, как будет работать этот рудник в будущем, но могу заверить, что любые действия в отношении его работников будут предприниматься в соответствии с законодательством Республики Армения, и наш профсоюз будет внимательно наблюдать за тем, чтобы это было так», - резюмировал он.

С утра воскресенья 27 сентября 2020 года, с началом новой войны в Нагорном Карабахе, компания GeoProMining приостановила эксплуатацию месторождения. GeoProMining — международная диверсифицированная горнодобывающая компания, которая специализируется на добыче и переработке золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении. Была основана в 2001 году, говорится в справке "Сокт: золотой рудник раздора" на "Кавказском узле".

Работники ожидают решения переговоров по Сотскому руднику

Представитель компании GeoProMining Gold отметил корреспонденту "Кавказского узла", что "комментировать какой-либо вопрос до завершения переговоров по Сотскому месторождению не будут".

Ранее в компании отметили, что в GeoProMining Gold в целом работает свыше 1600 человек, из них 900 – на руднике Сотк. "На сегодняшний день они находятся на вынужденном простое. Остальные работники продолжают свою работу на Араратской золотоизвлекательной фабрике".

Местные жители, работающие на руднике в Сотке, сейчас находятся на простое и ожидают, когда их позовут на работу, пояснил глава общины Сотк Акоп Аветян. О какой-либо поддержке со стороны компании для работников ему не известно.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"