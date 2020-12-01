Аналитики указали на политический аспект проблемы с Соткским рудником

01 декабря 2020, 07:25

Решение проблемы Соткского рудника, который приостановил работу после подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, лежит в политической плоскости, причем ключевая роль в нем отведена России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября работникам Соткского золотоносного месторождения не позволили выйти на работу в связи с переговорами по разделению территории рудника, через который проходит новая линия госграницы Азербайджана. Часть рудника находится в Гегаркуникской области Армении, другая ранее находилась в Нагорном Карабахе, а теперь относится к территории Кельбаджарского района Азербайджана. Компания GeoProMining Gold, эксплуатирующая Соткский рудник, находится в состоянии вынужденного простоя. Под угрозой массовых сокращений оказались и работники железной дороги, перевозящей руду.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

По словам главы общины Гегамасар, центром которой является село Сотк, Акопа Аветяна, ситуация на месторождении и в селе “в целом, нормальная”. "А для разрешения ситуации, связанной с Сотком, нужно время, в частности, для проведения уточнения границ", - сказал он 30 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Аветяна, работники предприятия находятся в ожидании. «Люди изначально были в панике, потому что не знали, что происходит. Вся эта ситуация для них была неожиданной. Но впоследствии им все объяснили. Сейчас работники месторождения в ожидании конкретного решения», - отметил Аветян, добавив, что на месторождении в основном работают жители села Сотк и других сел близ Вардениса.

Он добавил, что на границе установлены, как армянский, так и азербайджанский временные блокпосты. «Дистанцию обе стороны пока держат. Военнослужащие обеих сторон также в ожидании окончательного решения», - отметил Аветян.

Глава общины также отметил, что данный вопрос решается на правительственном уровне, и сколько времени займет решение проблемы - сложно предугадать.

Министерство иностранных дел Армении подтвердил наличие армянских и азербайджанских блокпостов в районе рудника. "В ходе переговоров между армянской и азербайджанской сторонами были уточнены локации фактической установки временных боевых позиций", - говорится, в частности, в заявлении ведомства.

Лишь 24% рудника Сотк, по утверждению начальника Национальной службы георазведок Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиева, находится на территории Армении. Космический снимок спутника Sentinel-2 от 14 ноября 2020 года с наложенной на него линией государственной границы Армении (слева) и Азербайджана (справа) в соответствии с ее положением на советской топографической карте масштаба 1:100 000 не может дать точных цифр по площади, но показывает, что большая часть территории рудника действительно приходится на Азербайджан, говорится в справке "Сокт: золотой рудник раздора" на "Кавказском узле".

Судьбу Сотка нужно решать на межгосударственном уровне

Научный сотрудник Института Кавказ Грант Микаэлян ситуацию с месторождением считает «типичной для спорной территории, где противная сторона пытается захватить все, что возможно».

«Мы подписали заявление без каких-либо условий. Я не знаю, какие возможности удержать на тот момент были, но если данная территория была под нашим контролем, то, скорее всего, такие возможности все-таки были», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, территориальных вопросов, аналогичным вопросу с Сотком, после обнародования заявления возникло немало. Микаэлян считает, что вопрос месторождения нужно поднимать на межгосударственный уровень, а пограничный пост с армянской стороны снабдить всем необходимым оборудованием, сделав его при этом постоянным. «Нужно показать, как минимум, что эту часть мы будем отстаивать, и попытаться через компанию надавить на российские и азербайджанские власти. Для начала провести аудит возможностей, а потом уже активно по ним работать, чего, как я замечаю, не делается. Единственное, чего нельзя делать – это терять время», - считает Микаэлян.

Решить вопрос рудника может Россия

Политобозреватель информационно-аналитического сайта Lragir.am Акоп Бадалян считает, что вопрос Сотка может решиться только в политической плоскости, поскольку он касается демаркации границы между двумя странами.

Для Армении, по его мнению, важно, чтобы по итогам переговоров месторождение продолжало бы эксплуатироваться в полной мере, так как оно является крупным налогоплательщиком Армении.

По данным Комитета госдоходов Армении, компания GeoProMining Gold, по итогам выплаченных налогов и пошлин за первое полугодие 2020 года, занимает четвертую строку среди крупных налогоплательщиков страны. По данным ведомства, за этот период 1000 крупных налогоплательщиков выплатили свыше 492,6 млрд драмов (около 969 млн долларов), в том числе GeoProMining Gold – 12 771 018 драмов (25,12 тысячи долларов), говорится в справке "Сотк: золотой рудник раздора" на "Кавказском узле".

Кроме этого, по его словам, в случае потери Арменией рудника речь пойдет уже не только о морально-психологической, но и о политической потере. «Во всех случаях для Армении очень важно сохранить эксплуатацию месторождения в полной мере, но в то же время взамен не идти на другие политические уступки», - сказал Бадалян корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что нужно задействовать все возможные дипломатические возможности и способности.

В то же время политобозреватель уверен, что решение вопроса находится на российской стороне, равно как и очень многие другие вопросы после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

По его мнению, существенное значение здесь имеет и тот факт, что речь идет о российском капитале. «Владельцем компании является человек, который неслучаен для правящего круга в России. Как стало известно из СМИ, это Роман Троценко, бывший советник главы «Роснефти» Игоря Сечина. И этот фактор придает делу дополнительный политический окрас», - отметил Бадалян.

Право на эксплуатацию месторождения Сотк в 2007 году Армения предоставила компании GeoProMining, которая была основана в 2001 году Симаном Поваренкиным. В 2019 году Роман Троценко выкупил доли у "Сбербанк Капитала" и Bellmarsh Solutions, а в 2020 году - долю Поваренкина и консолидировал 98,51% акций компании, говорится в справке "Сотк: золотой рудник раздора" на "Кавказском узле".

В любом случае, отметил Бадалян, армяно-азербайджанских переговоров как таковых на деле нет, все вопросы решаются посредством России, и именно Россия примет решение, к какому итогу в ходе переговоров прийти. «Тут уже встает вопрос, насколько сам Ереван может эффективно говорить с Россией», - отметил политобозреватель.

«Конечно, странно и прискорбно, что вопросы суверенных интересов Армении решаются в России, но к этому мы пришли после войны и трехстороннего заявления», - отметил Бадалян.

Тем не менее, по его словам, Армения должна найти в себе силы для продвижения собственных интересов, используя возможность поставить перед Азербайджаном определенные условия на основании того же заявления, и такие возможности, как он считает, должны быть. Но многое, по его мнению, зависит и от позиций самой Армении, в том числе, исходя из внутриполитической ситуации в стране. Если внутри страны все идет к дестабилизации, естественно, позиции Армении не могут быть сильными в переговорах.

«Вопросы Сотка неотложные, и у Армении нет времени ждать смены власти, особенно когда не знаешь, как следующая власть решит данные проблемы. Поэтому нужно с действующей властью идти на решение проблем», - заключил Акоп Бадалян.

GeoPriMining – международная диверсифицированная горнодобывающая компания, которая специализируется на добыче и переработке золота, серебра, сурьмы и меди в Армении и России. По данным, опубликованным на официальном сайте компании, в Армении расположены два актива GPM: GPM Gold в Сотке (Зод) и Агаракский медно-молобденовый комбинат.

GeoPriMining Gold является владельцем и оператором Зодского карьера и Араратской ЗИФ, которые расположены на востоке Армении. В 2014 году на Араратский золотоизвлекательной фабрике был введен в эксплуатацию новый завод, работающий по передовой технологии Albion, которая позволила увеличить извлекаемость золота на 88%. Объем производства золота, согласно официальным данным на сайте, в 2018 году составил 130 000 унций.

Благодаря технологии Albion, на производстве стало возможным использование сульфидных руд вместо окисленных. GeoPriMining Gold также производит и реализует на рынке золото в слитках Доре. Согласно оперативному подсчету запасов, срок отработки месторождения составляет 18 лет.

В целом в компании GeoProMining Gold работает свыше 1600 человек, из них 900 – на руднике Сотк. На сегодняшний день они находятся на вынужденном простое. Остальные работники продолжают свою работу на Араратской золотоизвлекательной фабрике, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании.

Проблему с рудником нужно решать на высшем политическом уровне

По словам главы аналитического центра ACSES, экономиста Айказа Фаняна, Соткский рудник является самым крупным месторождением по добыче золота в Армении. В 2018 году, как он отметил, доходы компании составляли около 58,6 млрд. драмов (более 115 миллионов долларов), а по положению на октябрь 2020 года число работников составляло 1654 человек.

«Учитывая тот факт, что в Варденисском регионе это самая крупная производственная компания, и она является серьезным работодателем, закрытие компании может привести к серьезным социальным проблемам в регионе», - сказал Фанян корреспонденту "Кавказского узла"

Экономист отметил, что часть производственных мощей (Араратская ЗИФ) расположена в Араратской области Армении, где также имеются рабочие места с высокими зарплатами. «Конкретно по данной компании нет данных, но в целом в горнодобывающей сфере средняя зарплата сотрудников составляет от 350-400 тысяч драмов (690-790 долларов)», - отметил Фанян.

Он подтвердил, что GeoProMining Gold является одним из крупных налогоплательщиков в Армении. К примеру, в 2019 году компания выплатила более 13 млрд. драмов (25?5 миллиона долларов) налогов. В 2020 году, как он отметил, цены на золото повысились, соответственно, компания за прошедшие девять месяцев уже выплатила больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года.

«Естественно, закрытие компании вызовет большие риски для экономики страны, поскольку это приведет к отрицательному мультипликативному эффекту. Это отразится на аффилированных с производством предприятий в той же энергетической сфере, на компаниях по поставке дизтоплива, на компаниях транспортной сфере, в том числе ЮКЖД, обеспечивающих перевозку руды и так далее», - отметил Фанян.

В то же время, по словам экономиста, процентная доля в формировании бюджета страны за счет налогов Соткского рудника составляет 1-2% в зависимости от стоимости золота.

Сложившуюся ситуацию вокруг Соткского месторождения Фанян считает более, чем серьезной, и решение, по его мнению, будет не экономическим, а политическим, причем на самом высшем уровне. «Поскольку производственные мощности месторождения находятся на территории Армении, естественно, компания постарается переработку камня реализовать в Армении. Лучшим и единственным, хоть и гипотетическим сценарием, могло бы быть то, чтобы были достигнуты определенные договоренности с Азербайджаном, и добытую руду на перешедшей ему территории также перерабатывать в Армении», - отметил Айказ Фанян, при этом добавив, что не считает этот вариант реальным, поскольку едва ли Азербайджан будет способствовать развитию экономики Армении.

Такой сценарий, по его мнению, может быть реализован лишь при давлении российской стороны, тем более, как он отметил, что владельцем месторождения является российская компания GeoProMining, «но Россия не приложит усилия для решения такого для нее мелкого вопроса».

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