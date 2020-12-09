Старосты армянских общин назвали безопасной жизнь в Лачинском коридоре

09 декабря 2020, 01:45

Жители Бердзора и Агавно не хотят возвращаться в свои дома из-за неопределенности статуса населенных пунктов и близости азербайджанских военных, однако их опасения напрасны, считают старосты общин.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами города Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус приняли решение остаться там, но заявили, что не чувствуют себя в безопасности из-за неясности условий проживания. 6 декабря в Ереване прошли акции протеста с требованием к властям дать четкие разъяснения о статусе этих населенных пунктов. Армяне, которые решат остаться в Бердзоре после передачи Лачинского коридора, все равно будут вынуждены уехать, заявили местные жители. По их словам, в городе небезопасно, поликлиника и детсад не работают.

Азербайджанские войска восстановили контроль над Лачинским районом спустя 28 лет. Это последний из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. Большинство жителей покинули территорию района до ее передачи Азербайджану. При этом они пожаловались на запоздалое оповещение об эвакуации и на неопределенность в отношении статуса города. Власти предоставили машины для перевозки вещей в последний момент и не говорили жителям ничего о передаче Лачина азербайджанской стороне, заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян. Местные жители рассказали, что передача Лачинского района стала для них неожиданностью. После массового исхода вынужденные переселенцы нашли убежище у родственников.

За последние два дня в Бердзор вернулось около 15 человек, рассказал 8 декабря корреспонденту "Кавказского узла" мэр города Нарек Алексанян. Приехали мужчины, но свои семьи с собой не привезли, отметил он. Глава города пояснил, что часть из них вернулась на работу, другие приехали, чтоб на месте определиться, как дальше быть.

"В городе живет около 100 человек, среди них есть семьи с детьми – всего около 10 детей. В городе работают три магазина, проблем с электричеством и водой нет. Правда, газопровод поврежден в результате обстрелов, и газа пока нет. Но население Бердзора ранее особо не потребляло газ, сам город не полностью был газифицирован", – рассказал он. По словам Алексаняна, до войны в городе проживало свыше двух тысяч человек.

Местная больница не работает, "больничное оборудование в целях безопасности и во избежание воровства вывезли в Степанакерт", сказал он.

Мэр предположил, что местные жители не желают возвращаться из-за сомнений в безопасности жизни в Бердзоре и неопределенности статуса города. "Тут безопасно, ведь мы живем здесь, никаких проблем нет. В Бердзоре расположена база миротворцев, которые могут обеспечить безопасность жителей. Скорей всего, жителей пугает не только непосредственная близость азербайджанских позиций, а нежелание совместного проживания с азербайджанцами", – считает Алексанян.

В границах Лачинского коридора останутся три населенных пункта – город Бердзор, а также села Сус и Агавно, рассказал мэр. "Есть еще село Карегах (азербайджанское название – Караках), но оно осталось на нейтральной территории, между Бердзором и миротворцами", – пояснил он.

По его словам, Лачинский коридор находится под контролем миротворцев, однако статус Бердзора пока остается неопределенным. "Районная и городская администрации работают, полицейские, хоть их и немного, но на данный момент есть. Думаю, со временем все вопросы будут урегулированы, и город останется в подчинении Степанакерта", – предположил Алексанян.

Староста села Агавно Андраник Чавушян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в общине электричества до сих пор нет. "Мои друзья привезли в село два мощных генератора. Постепенно привезем еще, чтобы обеспечить население электричеством. Параллельно решаем вопрос с топливом", – сказал он.

По словам Чавушяна, в последние дни из села уехало несколько человек, еще трое вернулись вместе со своим скотом. Сейчас в общине около 55 человек, пояснил глава села. "Может, со временем и семьи свои перевезут. Видят же, что мы тут, ничего страшного с нами не произошло. Нужно восстановить прежде всего подачу электричества. На очереди школа, в которой нужно вставить окна и поставить дровяные печки для отопления. После восстановления основной инфраструктуры можно будет призвать вернуться всех, кто уехал. А если не пожелают, к нам могут переехать жители Гадрута и Шуши", – рассказал Чавушян. Он отметил, что до войны в общине проживало свыше 300 селян.

Поселок Гадрут и город Шуши (азербайджанское название – Шуша) были утрачены Нагорным Карабахом по условиям мирного соглашения. 13 ноября стало известно, что власти Азербайджана открыли отделение полиции в поселке. Какие еще территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Беспокойство сельских жителей вызывает близость азербайджанских войск, считает Чавушян. "Я не обращаю внимания на этот факт. Мы должны остаться. Пока мы тут, община будет армянской, а уйдем, наши дома займут другие. Кроме того, наше присутствие гарантирует безопасность Степанакерта. Если уйдем, город окажется отрезанными, в полном анклаве. И тогда Азербайджан начнет диктовать свои условия", – считает глава общины.

Чавушян полагает, что за три года может много чего измениться. "Политика изменчива [...] Я верю, что через три года будет иная реальность", – заключил он.

Напомним, азербайджанские власти в ближайшие три года намерены построить новую дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению, взамен Лачинского коридора. Также они собираются создать транспортный коридор между Нахичеванской Автономной Республикой и Азербайджаном, заявил 1 декабря Ильхам Алиев. Согласно пункту 6 трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе от 10 ноября, "в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.