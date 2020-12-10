29 активистов задержаны на акции в Ереване

10 декабря 2020, 13:43

В полицейские участки с акции протеста у здания правительства Армении доставлены 29 человек, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", представители оппозиции 5 декабря выдвинули премьер-министру Армении Николу Пашиняну ультиматум об отставке. Срок ультиматума истек 8 декабря, после чего в разных частях Еревана начались акции неповиновения. Сегодня несколько сотен активистов вышли к зданию парламента Армении, требуя отставки Пашиняна. На акции произошли стычки, и полиция стала задерживать демонстрантов.

Сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября, армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй.

На акции у здания правительства Армении задержаны 29 человек. Они доставлены в полицейские участки, пишет со ссылкой на сотрудника пресс-службы полиции Зарзанд Габрилеян "Sputnik-Армения".

Ранее около ста оппозиционных активистов попытались войти в здание правительства Армении с требованием встретиться с премьер-министром страны. "Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти", - цитирует одного из участников акции протеста ТАСС.

Активисты также перекрыли движение рядом со зданием кабмина Армении, требуя отставки Пашиняна.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весной 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

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