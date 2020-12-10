10 декабря 2020, 12:12

Полиция начала задерживать участников акции в Ереване

Стычки с полицией произошли на акции протеста в центре Еревана. Силовики задержали демонстрантов, пытавшихся прорваться в здание парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", представители оппозиции 5 декабря выдвинули премьер-министру Армении Николу Пашиняну ультиматум об отставке. Срок ультиматума истек 8 декабря, после чего в разных частях Еревана прошли акции неповиновения, которые обернулись задержаниями активистов. 9 декабря оппозиционеры снова вышли на акцию. Сегодня несколько сотен активистов проводят перед зданием парламента акцию протеста, требуя отставки Пашиняна.

Сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября, армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй.

У здания правительства Армении начались стычки протестующих с полицией. Демонстранты перекрыли автодороги, после чего полиция попыталась оттеснить их с проезжей части. Есть задержанные, пишет "Интерфакс".

Участники акции протеста попытались прорваться в здание парламента, чтобы поговорить с премьер-министром Армении. Силовики преградили им путь, сославшись на то, что в здании действует особый режим прохода. Полицейские начали задерживать активистов, сообщило РИА "Новости".

Число задержанных не уточняется.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весной 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении", "Две соратницы Пашиняна отказались от мандатов после его призыва к военным", "Артур Ванецян отпущен из-под ареста".

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