Степанакерт, 15 ноября 2020. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

08 декабря 2020, 09:14

Более 700 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

778 жителей Нагорного Карабаха вернулись 7 декабря из Армении в сопровождении миротворцев, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 6 декабря более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении в сопровождении российских миротворцев.

Министерство обороны России учло не всех вернувшихся беженцев, так как около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцами, отметил 30 ноября карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.

Автобусами из Еревана в Степанакерт 7 декабря были доставлены 778 человек. Беженцев сопровождали российские миротворцы, сообщило Минобороны России.

"Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тыс. беженцев", - сказано в сообщении, опубликованном вечером 7 декабря на сайте ведомства.

По данным Минобороны, для контроля над ситуацией в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент. "Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными", "Минобороны России отчиталось о разминировании дорог в Нагорном Карабахе", "Российские военные врачи приехали в Степанакерт". 

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