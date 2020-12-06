06 декабря 2020, 22:55

За сутки в Степанакерт из Армении вернулись свыше 850 беженцев

Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении в сопровождении российских миротворцев. Сегодня прибыли 859 беженцев, сообщило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", к 5 декабря из Еревана в Степанакерт на автобусах были доставлены 1318 человек. Всего российские миротворцы сопроводили уже более 33 тысяч беженцев, которые пожелали вернуться из Армении в Нагорный Карабах, сообщило Минобороны России.

Министерство обороны России учло не всех вернувшихся беженцев, так как около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцами, отметил 30 ноября карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.

В воскресенье, 6 декабря, в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев из Армении вернулись более 850 человек, сообщил сегодня представитель министерства обороны России.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 859 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - цитирует его слова ТАСС.

Всего, по данным оборонного ведомства, в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись свыше 34 тысяч беженцев.

В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными", "Минобороны России отчиталось о разминировании дорог в Нагорном Карабахе", "Российские военные врачи приехали в Степанакерт". 

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