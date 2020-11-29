29 ноября 2020, 06:39

Российские военные врачи приехали в Стенапакерт

Первая группа из более 60 российских военных врачей прибыла в Нагорный Карабах для оказания медицинской помощи местному населению.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России вечером 28 ноября отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах 21083 беженцев. Российские миротворцы разминировали территорию одной из школ в Степанакерте, а также наладили подачу в нее тепла и электричества, после чего учреждение возобновило работу

Власти Нагорного Карабаха к 22 ноября насчитали около 25 тысяч вернувшихся беженцев. К 26 ноября только в Степанакерт, где до начала боев проживали 53 тысячи человек, вернулись около 30 тысяч беженцев, сообщили городские власти. В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В Степанакерт прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа, пишет сегодня, 29 ноября РИА "Новости".

В составе первого подразделения в Степанакерт прибыли более 60 военных врачей. Это хирурги, анестезологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Сначала они прилетели на самолетах Ил-76 их Хабаровска в Ереван, затем совершили суточный 300-километровый переход на технике в Степанакерт. В дороге колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военная полиция, сообщает ТАСС.

Военные врачи будут оказывать медицинскую помощь местному населению. Для этого будет оборудован специализированный медицинский пункт.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

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