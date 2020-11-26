Пользователи соцсети потребовали закрыть на карантин школы в Кабардино-Балкарии

26 ноября 2020, 12:07

Власти Кабардино-Балкарии должны перевести на удаленный формат обучения школы и детсады в регионе, а потерявшим доход из-за ограничений по COVID-19 жителям следует выплатить пособие, считают пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 ноября власти Кабардино-Балкарии продлили до 27 декабря режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом для них сохраняется возможность прогулок, но без посещения мест массового скопления людей.

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались два пациента, зафиксировано 90 новых заражений. Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в регионе достигло 203, а общее число заражений - 12 434, следует из данных, опубликованных сегодня утром на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Запись о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет была размещена 25 ноября на странице Минздрава Кабардино-Балкарии, на которую подписаны около 99,2 тысячи пользователей. К 11.50 мск публикация набрала 543 отметки "нравится" и 67 комментариев. Часть пользователей потребовала перевести школы на дистанционный формат работы.

"Раз такая ситуация, почему не закрываются школы, садики и другие учреждения. Или вы хотите, чтобы побольше людей умерло", – задался вопросом пользователь sonia_0762.

"Школы и садики все нужно закрыть, я очень переживаю все-таки, потому что ситуация в республике не улучшается абсолютно", – написал пользователь neizvestnaia07.

"Как вы правы, в садик каждый раз идем как на войну. Не знаем, что оттуда принесем домой нашим старшим", – согласилась khromova945.

"Старшие дети на дистанционке, младшие ходят в школу, а они дома не контактируют?" – задалась вопросом пользователь madina_tortiki_ruletiki.

"В группах по 30-40 детей, вы говорите, их родители должны работать, они везде ходят, дети-носители", – отметила a.kalazhokova.

Другая часть пользователей раскритиковала жителей, которые игнорируют профилактические меры. "На бумаге все действия всего лишь. Большинству людей на это наплевать. Маски не носят, ходят, куда хотят, развлекаются. Сколько людей заражают и умирают", – написал пользователь almera____.

"Как были свадьбы, так и есть с взрослыми людьми, на похороны также ходят и стар, и млад в большом количестве. Я на данный момент не в республике, но знаю и слышу, что там и как, так же в России, старики везде, и в транспорте, и на рынках, и на улице. Так для кого эти указы? Просто нам самим надо быть осторожнее", – согласился пользователь gendugovatama.

"Хоть бы оказали какую-то помощь на республиканском уровне, одноразовую! Они могут и дома сидя заболеть. Родные работающие вечером приходят домой и могут принести заразу! Это не решение проблемы", – написала irma191919.

Запись о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет также была размещена 25 ноября и на странице Instagram-паблика kbr.nalchik, на которую подписано около 271 тысячи пользователей. К 11.50 мск публикация набрала 169 отметок "нравится" и восемь комментариев. Пользователи также потребовали перевести школы на удаленный формат обучения.

"А что со школой? То, что некоторые классы ходят, а некоторые – на дистанционке?" – задался вопросом пользователь lana_645.

"А в школах не болеют, так решило наше правительство", – сыронизировал пользователь iuliiatarenkova.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".