Минздрав договорился о поставке 20 автомобилей для поликлиник Кабардино-Балкарии

25 ноября 2020, 19:56

Двадцать легковых автомобилей Lada Granta будут выделены поликлиникам Кабардино-Балкарии, чтобы сделать неотложную помощь более оперативной и облегчить работу участковых врачей, сообщило Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", ранее пользователи соцсети Instagram раскритиковали работу Минздрава Кабардино-Балкарии, заявив, что в республике сохраняется нехватка бригад скорой помощи, тестирования на коронавирус приходится ждать часами, а состояние пациентов на домашнем лечении не контролируется.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Минздрав Кабардино-Балкарии сегодня сообщил, что подписал контракт с официальным диллером "АвтоВАЗа" на поставку 20 легковых автомобилей Lada Granta. "Машины предназначены для поликлиник, которым транспорт необходим для участковой службы. В условиях повышенных нагрузок, когда форма работы поликлиник стала преимущественно выездной, дополнительный транспорт сделает неотложную помощь более оперативной и облегчит непростую работу участковых врачей, у которых бывает несколько десятков вызовов за смену", - сказано в сообщении на странице ведомства в Instagram.

По данным ведомства, на сегодня в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 12 253 случая заражения COVID-19. За период пандемии 9409 человек выздоровели, 203 - умерли. В госпиталях находятся 1413 пациентов, из них в реанимациях - 86 человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".