Больничная палата с медицинским оборудованием. Фото: pixabay.com

12 ноября 2020, 06:57

Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о профиците коек и кислорода в ковидных госпиталях

Девять госпиталей в Кабардино-Балкарии принимают пациентов с коронавирусом, они обеспечены запасом коек и кислорода, рассказали в Минздраве республики.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября в Кабардино-Балкарии выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число зараженных COVID-19 достигло 11 021, скончались 169 человек. 

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Для лечения больных коронавирусной инфекцией в Кабардино-Балкарии на базе местных больниц развернуты девять госпиталей на 1852 коек. На 11 ноября в госпиталях проходят лечение 1482 человека, из них 91 человек - в отделениях реанимации. В госпитали по лечению больных с коронавирусной инфекцией переоборудованы Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, городские больницы Нальчика №1 и №2, Республиканская детская клиническая больница, районные больницы в городах Прохладный, Нарткала, Терек, Чегем, и селе Анзорей. "Таким образом, резерв коек имеется", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Кабардино-Балкарии.

Госпитали оснащены оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких и неинвазивной вентиляции легких в соответствии с федеральными нормативами. 1027 мест в госпиталях обеспечены кислородом. "Проблем с кислородом нет", - рассказал представитель министерства.

Семнадцать медицинских организаций оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Таких больных на 10  ноября было 1953, из них заболевание в легкой форме переносят 1790 человек, в средней - 156, у 88 человек коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. К ним выезжают врачебно-сестринские бригады. Обслуживание неотложных вызовов к пациентам, в том числе и с подозрением на COVID-19, осуществляют 90 бригад, отметили в ведомстве.

Система здравоохранения Кабардино-Балкарии в целом справляется со сложившейся ситуацией, отметил глава республики Казбек Коков в ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией 3 ноября. "В достаточном количестве имеется коечный резерв. Необходимо обеспечить закупку лекарственных средств для лечения больных коронавирусом на дому, а также проверить наличие необходимых препаратов в аптечной сети Кабардино-Балкарии",- приводит слова Кокова пресс-служба главы и правительства республики.

При этом Коков подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной и призвал ответственные органы продолжить профилактическую работу по предупреждению распространения коронавируса. А при неисполнении предписаний Роспотребнадзора принимать административные мера к нарушителям режима, говорится в сообщении на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Ни в одной из пяти аптек Нальчика, которые обзвонил корреспондент "Кавказского узла", не оказалось ни азитромицина, ни арбидола. В одной из аптек вместо азитромицина предложили сумамед. В двух аптеках вместо арбидола предложили апперфлю. Препарат эликвис имеется везде.

Осенние каникулы в Кабардино-Балкарии начались на неделю раньше обычного и были продлены до 15 ноября, людям в возрасте старше 65 лет рекомендовано находиться дома, работа ресторанов и кафе ограничена, с 28 октября введен обязательный масочный режим, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии. 

Рынки, магазины, салоны продолжают работать в обычном режиме. Санатории Нальчика и горнолыжные курорты принимают отдыхающих, передал корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Глава Роспотребнадзора потребовала ужесточения ограничений для трех регионов СКФО", "Решение об очном формате обучения в Кабардино-Балкарии сменилось продлением каникул", "Пользователи соцсети пожаловались на рост цен в аптеках Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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