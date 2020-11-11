Дагестан обогнал Карачаево-Черкесию по числу новых случаев COVID-19

11 ноября 2020, 23:43

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса скончались 18 человек, 10 из них - в Дагестане. По числу новых случаев заражения этот регион опередил Карачаево-Черкесию, с которой ранее делил второе место.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 9 ноября, Дагестан и Карачаево-Черкесия разделили второе место в СКФО по суточному приросту случаев заражения коронавирусом, уступив лишь Ставропольскому краю. Лидерство в округе по числу смертей от COVID-19 сохранил Дагестан.

Дагестан наряду со Ставропольем занимает лидирующие в регионе позиции, как по числу новых случаев заражения, так и по количеству смертей от коронавируса. При этом многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония" - Минздрав региона заявил, что к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки в СКФО зарегистрировано 655 новых случаев заражения коронавирусом, наибольшее число из которых (208) пришлось на Ставропольский край, 94 – на Дагестан и 87 на Карачаево-Черкесию. В Кабардино-Балкарии выявлены 84 случая инфицирования, в Северной Осетии – 70, в Ингушетии – 68, в Чечне – 44, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

В результате общее число зараженных в округе с начала пандемии достигло 81077, из которых наибольшее число зафиксировано в Ставропольском крае (23 527). В Дагестане с начала пандемии коронавирус подтвержден у 17026 пациентов, в Кабардино-Балкарии – у 11021, в Карачаево-Черкесии – у 10557, в Ингушетии – у 8047, в Северной Осетии – у 7964, а в Чечне – у 2935.

Умерли от коронавируса в СКФО за сутки 18 пациентов, из них 10 в Дагестане, четверо в Ставропольском крае, трое в Кабардино-Балкарии и один – в Ингушетии. Таким образом, число умерших в округе с начала пандемии выросло до 1707. По этому показателю в округе лидирует Дагестан, где умерли 826 человек. В остальных регионах округа число умерших значительно ниже: на Ставрополье их 461, в Кабардино-Балкарии – 166, в Ингушетии – 99, в Северной Осетии – 72, в Чечне – 49, а в Карачаево-Черкесии – 34.

Самым крупным по численности населения в СКФО, по данным Росстата на 1 января 2020 года, является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни составляет 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Лидерами СКФО по числу активных больных являются Ставрополье и Карачаево-Черкесия. По состоянию на 11 ноября там зарегистрировано 4497 и 4131 пациентов соответственно. В этих двух регионах в общей сложности находится больше половины от всего количества активных больных в округе, которое составляет 16 657. Меньше всего больных в Чечне - там болеют 728 человека, затем следует Дагестан – 922 пациента, Ингушетия – 1317, Северная Осетия – 2142 и Кабардино-Балкария – 2920.

В Ставропольском крае с начала эпидемии выздоровело подавляющее большинство зараженных – 18 569, что является наибольшим показателем излечившихся в Северо-Кавказском округе. В Дагестане коронавирусом переболели 15 278 человек, а в Кабардино-Балкарии – 7 935. В Ингушетии выздоровели 6 631 пациент, в Карачаево-Черкесии – 6 392, в Северной Осетии излечились 5 750 человек, а в Чечне – 2 158.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".