Пользователи соцсети пожаловались на рост цен в аптеках Кабардино-Балкарии

07 ноября 2020, 07:26

В больницах Кабардино-Балкарии не хватает лекарств несмотря на то, что федеральные власти выделили деньги на их покупку, а цены в аптеках за время пандемии выросли в несколько раз, заявили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", пользователи соцсети 5 ноября раскритиковали Минздрав Кабардино-Балкарии за нехватку нехватку бригад скорой помощи, длительное ожидание тестирования на коронавирус и отсутствие контроля за пациентами на домашнем лечении.

К 6 ноября общее число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 10 606, скончались 156 пациентов. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

5 ноября на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram было опубликовано сообщение, что регионы получат помощь для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус. "Мы дополнительно направим в регионы для этого 10 млрд рублей. И еще 1 млдр рублей на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию", – приведены в сообщении слова председатель правительства России Михаила Мишустина.

На страницу Минздрава подписаны 96,6 тысячи пользователей Instagram. К 07.00 мск 7 ноября эта публикация набрала 10,1 тысяч просмотров и 38 комментариев. Часть из них сочла неэффективным контроль за распределением помощи.

"Опять кто- то набьет свои карманы, а народ будет тратить свои копейки, чтобы выжить", – написала 3437marina.

"И региональные лаборатории опять положат все в карман, и все станет еще дороже, в том числе и тесты на коронавирус", – согласилась с ней madinakaufovaa.

"Эти тесты уже делают кому не лень. Хоть бы правильные результаты были. Или же бесплатно делали. Хоть 20 миллионов выделят, все равно будут делать платно", – поддержала их мнение madya_tlen.

Другая часть комментаторов раскритиковала аптеки за завышенные, по их мнению, цены.

"Сегодня бромгексин купила за 408 рублей. Как так?! Почему не следят за ценами?" – задалась вопросом vicangelok.

"Арбидол уже 2тысячи стоит. На что покупать? Совести нет у поставщиков лекарств", – написал пользователь alen.a164.

"А те кто не болеет коронавирусом, а имеет другие хронические заболевания не могут лечится, цены в аптеках стали нереальными, многие не могут купить. Доктор назначил лечение и если полгода назад мне обходилось 1500 рублей, то сейчас в районе 7000 рублей. Я не смогла купить, это сердечно-сосудистые препараты", – пожаловалась taya07_07.

Публикация о дополнительном финансировании борьбы с коронавирусом в Кабардино-Балкарии также была размещена 5 ноября на странице Instagram-паблика _07_kbr, который насчитывает 116 тысяч подписчиков. К 07.00 мск публикация набрала 333 отметки "нравится" и 93 комментария. Часть пользователей также отметила рост цен на лекарства. "Я вот не пойму, на что тратят эти деньги. Тесты, лекарство, КТ – абсолютно все дорожает с каждым днем. Десятый день болеем с мужем на самоизоляции, никакой помощи бесплатно мы не получили", – отметила dinadin695.

"А бедные больные сами покупают лекарство, в Минздрав звонишь отвечают, что все есть, а в больницах ничего нету, все по блату только, кому пожаловаться уже не знаешь", – написала klarisa.24.

"Вместе с этими деньгами надо ещё выделить группу для борьбы с коррупцией", – сыронизировал пользователь miss__551.

"Кому война, а кому мать родна. Во всех ситуациях, пусть то землетрясение, наводнение, пожары, терроризм, теперь – вирусы, страшно нам – людям. А верхушки все поголовно нагреют руки и свои карманы, как их назвать людьми? Всегда так было, так и будет", – согласился с ней пользователь fatimatborch.