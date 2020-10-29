Режим самоизоляции продлен для пожилых жителей Кабардино-Балкарии

29 октября 2020, 18:15

Для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, режим самоизоляции в Кабардино-Балкарии продлен до 29 ноября.

Как писал "Кавказский узел", число случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии за период пандемии составило 9921, в том числе 90 - за минувшие сутки. 7342 человека вылечились, 136 - умерли.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В связи с угрозой распространения COVID-19 в Кабардино-Балкарии режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен на месяц - до 29 ноября. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков, пишет со ссылкой на правительство региона "Интерфакс".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в материале "Сколько стоит побег из карантина", подготовленном "Кавказским узлом".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".