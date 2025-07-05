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07:50, 5 июля 2025

Военнослужащий из Нартана осужден за оставление части

Военный уходит из части. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии военнослужащего из Чегемского района, признав его виновным в двух эпизодах самовольного ухода из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Чаниев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщил 4 июля на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

По данным суда, Чаниев дважды - 7 августа 2023 года и 30 октября 2024 года, "то есть в обоих случаях в период мобилизации", без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в Северной Осетии. Он находился "по месту жительства в с. Нартан Чегемского района" в первом случае до 26 декабря 2023 года, а во втором - до 10 марта 2025 года.

"В первом случае уклонение Чаниева от прохождения военной службы окончено его добровольным прибытием в пункт отбора на военную службу по контракту, а во втором случае он был задержан сотрудниками полиции в г. Нальчике", - говорится в публикации.

Подсудимый "осознал противоправность своих деяний, правдиво рассказал о них и высказал сожаление о содеянном". Однако суд также пришел к выводу, что в декабре 2024 года в Нальчике Чаниев попытался изнасиловать женщину. Кроме того, суд учел, что ранее Чаниев был осужден "за совершение умышленного особо тяжкого и тяжкого преступлений к реальному лишению свободы, по которому судимость у него не погашена и не снята".

Назначено окончательное наказание в виде реального лишения свободы на срок 10 лет

"Чаниеву назначено окончательное наказание в виде реального лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Имя Чаниева в публикации не названо. По состоянию на 07.45 мск 5 июля, поиск карточки этого дела на сайте суда не даёт результатов, а данные о заседаниях, состоявшихся 3 и 4 июля, на сайте суда не опубликованы. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - говорится в сообщении на странице картотеки дел.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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