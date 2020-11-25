Режим самоизоляции для пожилых жителей Кабардино-Балкарии продлен до 27 декабря

25 ноября 2020, 20:26

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков еще на месяц продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Как писал "Кавказский узел", ранее режим самоизоляции в Кабардино-Балкарии продлевался до 29 ноября.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Режим самоизоляции для жителей Кабардино-Балкарии старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 27 декабря 2020 года. Ограничения касаются, в частности, людей, страдающих заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, следует из указа глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, опубликованного сегодня на сайте правительства республики.

Согласно документу, для тех, на кого распространяются ограничения, сохраняется возможность прогулок, но без посещения мест массового скопления людей. Работающим гражданам в этот период будут выплачены пособия по временной нетрудоспособности.

На сегодня в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 12 253 случая заражения COVID-19, в том числе 88 - за минувшие сутки. За период пандемии 9 409 человек выздоровели, 203 - умерли. В госпиталях находятся 1413 пациентов, из них в реанимациях - 86 человек. "Всего в 9 госпиталях развернуто 1859 коек", - сказано в сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".