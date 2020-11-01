Колл-центр оперативного штаба Кабардино-Балкарии. Фото: скриншот со страницы kbrminzdrav в Instagram https://www.instagram.com/p/CHAuKugnxGq/

01 ноября 2020, 22:26

К работе оперативного штаба Кабардино-Балкарии привлечены врачи

Минздрав Кабардино-Балкарии привлек к работе колл-центра оперативного штаба врачей - они будут отвечать на вопросы жителей республики по поводу коронавируса. Некоторые пользователи соцсети Instagram посетовали, что дозвониться на "горячую линию" оперштаба крайне тяжело.  

Как информировал "Кавказский узел", к 1 ноября общее число случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 10 182, за счет 86 новых случаев. Число жертв COVID-19 возросло до 142 - за последние сутки в республике скончались два человека. За период пандемии выздоровел 7441 пациент, число активных больных составляет 2599.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К работе колл-центра оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии присоединились врачи медицинских организаций республики, сообщил Минздрав.

"Они помогают жителям разобраться в симптомах коронавируса и гриппа, дают рекомендации, отвечают на беспокоящие вопросы по состоянию здоровья", - сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Instagram (kbrminzdrav). 

Отмечается, что связаться со специалистами можно по номеру 8 928 701 16 91 по видеосвязи через мессенджер WhatsApp. 

К "горячей линии" уже присоединились врачи поликлиники №1 Лариса Базиева, поликлиники №2 Асият Балкарова, заведующий отделением узких специалистов поликлиники №3 Залим Канчукоев и другие специалисты.

Скриншот со страницы kbrminzdrav в Instagram https://www.instagram.com/p/CHAuKugnxGq/Новый формат помощи нашел отклик среди пользователей соцсети - многие из них выразили благодарность Минздраву за такой подход. При этом некоторые отметили, что дозвониться на "горячую линию" достаточно проблематично. 

"Очень полезное дело. Вацап есть, наверное, у всех, а получить консультацию опытного врача - большое подспорье, если живешь в Верхнем Чегеме и поездка в Нальчик, это целое путешествие", - отметила подписчица под ником taulu070707.

"Десять раз звонила! Ни разу не ответили!" - посетовала zara0835.

На это замечание пресс-служба Минздрава ответила, что "если не отвечают, то линия занята и надо написать - врач перезвонит". 

Как сообщалось, в Кабардино-Балкарии до 29 ноября продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти ограничили число участников акции памяти жертв политических репрессий в Нальчике", "Врачи сочли преувеличением данные о критической ситуации с COVID-19 в Приэльбрусье", "Восьмой госпиталь для пациентов с COVID-19 начал работу в Кабардино-Балкарии". 

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