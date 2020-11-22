Лидер оппозиционного движения "Адеквад" отпущен на свободу

22 ноября 2020, 15:15

Суд освободил из следственного изолятора главу движения "Адеквад" Артура Даниеляна, задержанного во время акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября. После этого 17 оппозиционных сил создали Комитет спасения и добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 14 ноября силовики задержали руководителя партии "Адеквад" Артура Даниеляна с соратниками. 20 ноября полиция разогнала протестующих, перекрывших улицы Еревана. На акциях протеста в Ереване и Гюмри в этот день были задержаны 93 противника Пашиняна.

Цель оппозиции - сорвать реализацию мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

После задержания на акции 14 ноября Артура Даниеляна отпустили, сообщил 16 ноября со ссылкой на адвоката Тиграна Атанесяна "Новости-Армения".

Однако 20 ноября Даниелян был вновь задержан на акции протеста, его доставили в следственный отдел административного района Канакер-Зейтун, сообщил со ссылкой на членов движения "Адеквад" Armenianreport.

Сегодня Даниеляна суд постановил отпустить из следственного изолятора, сообщил со ссылкой на адвоката "Спутник-Армения". По словам юриста, перед освобождением активиста судья провела в совещательной комнате 16 часов. "Далее мы потребуем самоотвода судьи", - заявил он. Адвокат счел, что "судья, назначенный при этих властях, не может не поддерживать их".

Движение "Адеквад" сформировалось после "бархатной" революции. Ее основателями стали бывший соратник Пашиняна Артур Даниелян и бывший советник руководителя республиканской полиции Нарек Малян. Они выступили с резкой критикой премьер-министра Никола Пашиняна и его команды. 27 мая стало известно о создании партии "Адеквад". В конце мая Нарек Малян основал движение "ВЕТО", которое выступает за запрет деятельности "Фонда Сороса" в Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября суд в Ереване освободил из-под стражи бывшего руководителя аппарата парламента Армении Ару Сагателяна, обвиненного в беспорядках на акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.